Decreto Milleproroghe approvato, è legge: tutte le novità

La Camera ha approvato il Decreto Milleproroghe, è legge con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti.

Con 165 voi a favore la Camera ha approvato il Decreto Milleproroghe e quindi, con il via libera di Montecitorio il provvedimento è legge. Dallo stop alle multe per i no vax all’apertura della rottamazione quater per chi è decaduto, passando dalla proroga dello scudo erariale all’estensione dei taser a tutti i comuni, fino ad arrivare allo stop della maggiore età per poter diventare bagnini. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio cosa prevede il Decreto Milleproroghe.

Il Decreto Milleproroghe è legge, ecco cosa prevede:

Stop alle multe dei no vax: abrogata la disciplina che prevedeva una sanzione per chi ha violato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Vengono quindi bloccati in maniera definitiva i procedimenti non ancora conclusi, estinti i giudizi pendenti e annullate le sanzioni già irrogate.

Proroga scudo erariale: rimane in vigore per altri quattro mesi la disposizione che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai soli casi di dolo, escludendo così ogni responsabilità per colpa grave.

Rottamazione quater: riapre la rottamazione dei quater, chi ha aderito ma è decaduto dal beneficio per non aver pagato può essere riammesso entro il 30 aprile 2025.

Taser in tutti i comuni: viene esteso a tutti i comuni l’opportunità di avviare la sperimentazione semestrale dell’uso di armi a impulsi elettrici da parte delle Polizie Municipali.

Bagnini: per svolgere l’attività di bagnino non bisogna più aver compiuto 18 anni.

Contratti: per un altro anno le aziende potranno stipulare contratti a termine più lunghi di 12 mesi con causali meno rigide.

Norme antincendio scuole: le scuole avranno più tempo per adeguarsi alle norme antincendio, fino al 31 dicembre 2027.

Tax sugar rinviata: niente fattura elettronica per i sanitari, risorse per l’ex Ilva, estese le assemblee a distanza, stanziati 100 milioni in due anni per valorizzare i docenti impegnati in attività di tutor e orientamento nelle scuole.

Prevenzione tumore al seno: un milione di euro in due anni per la prevenzione del tumore al seno, con screening gratuiti.