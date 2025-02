Il decreto milleproroghe approvato dal Senato

Il Senato della Repubblica ha recentemente approvato il decreto milleproroghe, un provvedimento che introduce una serie di modifiche significative per cittadini e aziende. Con 97 voti favorevoli e 57 contrari, il decreto ora passa alla Camera per la seconda lettura. Tra le novità più rilevanti, si segnala la riapertura della rottamazione quater, che consente a chi era decaduto dalla definizione agevolata delle cartelle di essere riammesso, a patto di inviare la dichiarazione entro il termine stabilito.

Impatto sulle aziende e sulle polizze assicurative

Un altro punto cruciale del decreto riguarda l’obbligo per le aziende di assicurarsi contro le calamità naturali. Contrariamente a quanto richiesto da molte associazioni di categoria, non ci sarà un ulteriore rinvio di questo obbligo, lasciando alle aziende solo un mese e mezzo per mettersi in regola. Questo provvedimento ha suscitato preoccupazione tra gli imprenditori, che temono di non riuscire a rispettare le scadenze imposte.

Modifiche per i bagnini e le scuole

Il decreto prevede anche la sospensione del requisito dei 18 anni per diventare bagnini, una misura che entrerà in vigore per la stagione balneare del 2025. Inoltre, gli edifici scolastici avranno più tempo per adeguarsi alla normativa antincendio, con il termine prorogato di un anno. Queste modifiche sono state accolte con favore da molti, poiché mirano a garantire una maggiore flessibilità e sicurezza in ambiti cruciali per la società.

Investimenti nella salute e nella pubblica amministrazione

Il decreto milleproroghe destina anche un milione di euro in due anni per la prevenzione del tumore al seno, attraverso screening gratuiti. Inoltre, viene prorogata la possibilità per la Pubblica amministrazione di bandire concorsi senza l’obbligo di avviare la mobilità volontaria, facilitando così le assunzioni. Queste misure sono parte di un impegno più ampio del governo per migliorare i servizi pubblici e la salute dei cittadini.