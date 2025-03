Delitto di Garlasco, Andrea Sempio sottoposto a test DNA: la verità scioccante

Dopo 18 anni si indaga nuovamente sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi test del DNA per l'amico del fratello della vittima.

Delitto di Garlasco, dopo la riapertura del caso oggi, 13 marzo 2025, l’amico del fratello di Chiara Poggi, Andrea Sempio, è stato sottoposto al test del DNA. Scioccanti sono state le parole del suo legale.

Questa mattina, su ordine dell’autorità giudiziaria, Andrea Sempio è entrato nella Caserma Montebello di Milano per essere sottoposto al test del DNA per il caso di Garlasco. Il suo legale, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che l’uomo è sconvolto dalla riapertura del caso e che continua a professarsi innocente. Ai tempi, ricordiamo, che non era stato possibile profilare il secondo profilo di DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Inoltre, siccome le tracce individuate sulla scena del crimine sono molteplici, è probabile che spunteranno più “ignoti“. Gli investigatori stanno ascoltando anche Marco Poggi, fratello di Chiara, e gli amici del gruppo di cui faceva parte Sempio.

Uscito dalla caserma dove si è sottoposto al test del DNA, l’indagato Andrea Sempio non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ha parlato invece il suo legale, Massimo Lovati, che ha usato parole molto dure, affermando che “l’indagine del 2017 è stata una macchinazione, è stata il frutto di una macchinazione della difesa.”