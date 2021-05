Denise Pipitone, ragazza Ecuador: la segnalazione arrivata a Pomeriggio Cinque

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, è stata esaminata la nuova segnalazione sulla ragazza dell’Ecuador molto somigliante a Denise Pipitone.

Il programma televisivo Pomeriggio Cinque ha affrontato il tema del recente avvistamento di una giovane, residente in Ecuador, dai lineamenti molto simili a quelli di Denise Pipitone: l’evento ha riacceso la speranza di molti circa il ritrovamento della bimba.

Denise Pipitone, ragazza Ecuador: segnalazione a Pomeriggio Cinque

L’ultima segnalazione inerente al caso della piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, proviene dall’Ecuador. Nel Paese sudamericano, infatti, è stata avvistata una ragazza dai tratti somatici particolarmente somiglianti a quelli della bimba svanita da ormai 17 anni e della madre Piera Maggio.

Dopo la vicenda che ha coinvolto Olesya Rostova, la ragazza russa che asseriva di essere alla ricerca delle proprie origini, e di Denisa, ragazza calabrese di origini rumene, pare che si sia in presenza di una nuova possibile svolta nelle indagini che riguardano sparizione di Denise Pipitone.

La recente circostanza, quindi, è stata affrontata nel corso di Pomeriggio Cinque, trasmissione Mediaset pomeridiana condotta da Barbara d’Urso.

Denise Pipitone, ragazza Ecuador: le foto sui social network

In occasione della puntata andata in onda nel pomeriggio di martedì 25 maggio, l’inviata di Pomeriggio Cinque, in diretta da Mazara del Vallo, ha esaminato la recente segnalazione della giovane residente in Ecuador che mostra un’estrema somiglianza con Denise Pipitone.

La ragazza ecuadoriana, così come più volte ribadito dall’inviata di Pomeriggio Cinque, è stata notata sui social networke, proprio dai social network, si è diffusa la nuova probabile pista investigativa che connoterà, nei prossimi giorni, il caso della piccola sparita da Mazara del Vallo nel 2004.

Dopo aver individuato le spiccate analogie emerse tra la sconosciuta dell’Ecuador e Denise Pipitone, quindi, alcune fotodella ragazza sono state distribuite su Facebook, Instagram e TikTok, ottenendo migliaia di condivisioni in pochissimo tempo.

Denise Pipitone, ragazza Ecuador: le parole dell’inviata di Pomeriggio Cinque

A proposito dell’ipotetica svolta che potrebbe caratterizzare il mistero che da quasi un ventennio avvolge la sparizione della piccola di Mazara del Vallo, l’inviata di Pomeriggio Cinque ha rivelato: “Mi sono arrivati tantissimi messaggi che segnalano questa ragazza in Ecuador. La somiglianza con Denise è grandissima, potrebbe sembrare lei a circa 20 anni. Vedendo la foto vi potete accorgere che somiglia tantissimo anche a Piera Maggio. Pare che siano già stati informati gli inquirenti che stanno facendo delle verifiche. È una ragazza che abita molto lontano dalla Sicilia e dall’Italia, ma in questo momento non ci sono confini che tengano”.