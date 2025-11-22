Incendio a Desio: evacuazione immediata, messa in sicurezza dei residenti e indagini sul rogo. Ecco quanto è emerso nelle ultime ore.

Un incendio è scoppiato nelle scorse ore in un appartamento a Desio, in via per Cesano Maderno, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, mentre il fumo denso ha reso necessaria la messa in sicurezza dei residenti.

Incendio a Desio: appartamento in fiamme

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 novembre, intorno alle 16, un appartamento situato al quarto piano di un condominio di cinque piani in via per Cesano Maderno a Desio è stato avvolto dalle fiamme.

Fumo denso e fiamme visibili dall’esterno hanno immediatamente attirato l’attenzione dei vicini, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Sul luogo sono arrivate anche le forze dell’ordine, che stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’origine e la dinamica dell’incendio.

Incendio a Desio: evacuazione e intervento dei soccorsi

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Monza, giunte sul luogo con due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala e un carro soccorso, hanno evacuato rapidamente tutti i residenti, poiché le scale invase dal fumo avrebbe potuto creare intossicazioni.

I cittadini sono stati condotti in un’area sicura all’esterno dell’edificio. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e il personale del 118. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.