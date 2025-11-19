L’incendio che ha colpito la città di Oita ha scosso profondamente il sud-ovest del Giappone, causando distruzione su larga scala e costringendo centinaia di persone a evacuare le proprie abitazioni. Le fiamme, alimentate dai forti venti, si sono propagate rapidamente dalla zona portuale fino alle aree residenziali e boschive circostanti, trasformando la tranquilla comunità di Kyushu in un teatro di emergenza e soccorso.

Incendio devastante a Oita: decine di famiglie costrette all’evacuazione

Un vasto incendio ha colpito la città di Oita, nel sud-ovest del Giappone, distruggendo numerose abitazioni e costringendo oltre 170 residenti a lasciare le proprie case. Le fiamme, originate nella zona del porto peschereccio di Saganoseki, si sono rapidamente propagate a un’area boschiva circostante a causa dei forti venti serali. Secondo le autorità, almeno 170 edifici sono stati gravemente danneggiati e un uomo di circa 70 anni risulterebbe disperso.

Devastante incendio scuote Oita, 170 edifici colpiti: “È grande come sette campi da calcio”

La città di Oita, situata sull’isola di Kyushu, è in allerta mentre proseguono le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni. L’incendio, esteso quanto sette campi da calcio, rappresenta il più grande incendio urbano del Giappone dagli anni ’70, escludendo quelli legati a terremoti.

Le autorità non hanno ancora chiarito le cause del rogo, ma le operazioni di evacuazione hanno permesso di mettere in sicurezza centinaia di persone. I residenti sfollati si sono rifugiati in punti di raccolta di emergenza mentre le squadre antincendio lavorano senza sosta per domare le fiamme e proteggere le aree circostanti.