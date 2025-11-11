Un terribile schianto ha coinvolto oggi a Castelfidardo un’auto alimentata a metano, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra. L’impatto frontale, avvenuto poco prima delle 15 sulla statale 16, ha provocato l’incendio del veicolo, trasformandolo in un rogo incontrollabile.

Scontro mortale sulla SS16 a Castelfidardo

Nel pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, poco prima delle 15, un grave incidente si è verificato sulla strada statale 16, al chilometro 320, in territorio di Castelfidardo (Ancona).

Due auto, una Fiat Punto alimentata a metano e una Volkswagen Polo, si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da chiarire.

Schianto sulla statale, poi l’esplosione dell’auto a metano: è morto carbonizzato

La Fiat ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto, intrappolando all’interno la persona alla guida, che purtroppo è deceduta sul colpo. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, poiché il veicolo sarebbe stato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia municipale. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre il conducente della Polo, un ragazzo di 19 anni, è stato trasportato al pronto soccorso di Osimo per controlli, pur non riportando ferite gravi.

La circolazione sulla SS16 è stata interrotta in entrambe le direzioni, con deviazioni segnalate dall’Anas, in attesa del ripristino.