Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì 10 novembre lungo la strada provinciale 109, alle porte di San Severo, nel Foggiano, causando la morte di un carabiniere.

Incidente sulla Provinciale 109: auto dei carabinieri fuori strada

Un grave incidente si è verificato nella serata di lunedì 10 novembre lungo la strada provinciale 109, nel tratto che collega San Severo a Lucera, in provincia di Foggia.

L’auto di servizio dei carabinieri è uscita di strada a circa dieci chilometri dal centro abitato, finendo contro il guardrail e riducendosi a un ammasso di lamiere. Il militare, che viaggiava da solo, è morto sul colpo.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: non risulterebbero coinvolti altri veicoli e saranno le indagini della polizia stradale a stabilire le ragioni della perdita di controllo del mezzo.

Tragedia nel Foggiano: carabiniere muore in un incidente, il cordoglio del ministro Crosetto

La vittima, Sebastiano Marrone, aveva solo 23 anni ed era originario di Buddusò, in provincia di Sassari. Dopo aver lasciato la Sardegna, prestava servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di San Severo. Stava rientrando in caserma al termine del turno quando si è verificato il tragico schianto.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i colleghi e nelle istituzioni. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso “profondo dolore per la scomparsa di un servitore dello Stato caduto durante il servizio”, rivolgendo un pensiero ai familiari e al comandante generale Salvatore Luongo.

Anche il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha manifestato vicinanza alla famiglia e all’Arma, ricordando la giovane età del militare.