L’attentato nei confronti di Trump, la tragedia del Titan e Lady Gaga in scena al Superbowl. I Simpson, con le loro 36 stagioni, hanno avuto modo di prevedere eventi futuri più volte, e recentemente sembra che il noto cartoon di Matt Groening abbia anticipato anche i White Party di Diddy, il cui vero nome è Sean Combs, arrestato lo scorso 16 settembre con diverse accuse, tra cui violenza sessuale, traffico di esseri umani e racket.

In un episodio virale della stagione 28, dal titolo “Il grande Phatsby”, Homer e il signor Burns si trovano a una festa in una villa, dove tutti gli ospiti indossano abiti bianchi, ballano, bevono e sono intrattenuti da ballerine. La somiglianza con i White Party è davvero impressionante. Per di più, il padrone della villa è un uomo di colore che presenta una barba e capelli simili a quelli di Diddy, sfoggiando gioielli in diamante e numerosi dischi incorniciati sulle pareti.

Juan Daniel Bergman Kanzler

Il creatore, ha pubblicato due video su Instagram che hanno raggiunto quasi 4 milioni di like in totale. Un altro dettaglio che ha fatto discutere moltissimo è stata la presenza tra gli invitati di JG, il cui nome pronunciato in inglese è molto simile a quello di Jay-Z, altrettanto presente tra le star che partecipano a queste feste del rapper ora detenuto. Molti fan hanno subito categorizzato questo episodio come un’ulteriore dimostrazione delle profezie dei Simpson, mentre altri hanno invece sostenuto che si tratti più di una parodia. «Non l’hanno previsto, lo sapevano e basta».