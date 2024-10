Diddy e le sorprendenti dichiarazioni di Mike Tyson in favore del suo amico: ...

La storia di Mike Tyson, noto pugile, potrebbe essere legata al caso che coinvolge Sean “Diddy” Combs, famoso rapper protagonista dei festeggiamenti noti come “White Party”, caratterizzati da eccessi di alcol, droga e comportamenti inappropriati. I due si conoscono da molti anni e il nome di Tyson è emerso nella vicenda. Combs, arrestato il 16 settembre scorso, dovrà affrontare un processo fissato per il 5 maggio 2025, mentre la sua richiesta di libertà su cauzione è stata rifiutata per la terza volta. Recentemente, Tyson ha deciso di esprimere la sua opinione riguardo a questa situazione.

Diddy rischia una pena di 20 anni di carcere, e Justin Bieber ha comunicato il suo stato d’animo: «È un momento psicologicamente complesso. Non desidera più avere a che fare con questa faccenda». L’avvocato delle presunte vittime ha dichiarato: «Ci sono molte celebrità coinvolte. Alcuni sapevano cosa stava accadendo, altri hanno assistito, e altri ancora hanno partecipato agli abusi».

In un’intervista al Daily Mail, Mike Tyson ha commentato la notizia associando il suo nome a quello del rapper, manifestando sorpresa: «Davvero mi hanno collegato a Diddy? È incredibile, non ne avevo idea». Alla richiesta di ulteriori commenti, ha aggiunto: «Nella vita gli auguro il meglio».

Tyson e Diddy sono stati fotografati insieme in molte occasioni nel corso degli anni. Il pugile ha parlato della loro amicizia in un’intervista sul podcast PBD, dove ha dichiarato: «Lo conosco da tantissimo tempo».