Dieta anti-età: quali cibi scegliere e quali evitare

La dieta anti-età è soprattutto uno stile di vita che aiuta a restare in forma, senza alcun disagio. Ecco come funziona.

La dieta anti-età è molto semplice da seguire e, nonostante il nome, si rivolge ad ogni persona, indipendentemente dall’età perché il suo obiettivo è quello di promuovere una vita lunga e in salute attraverso un’alimentazione consapevole, che riduce le infiammazioni, combatte i radicali liberi e contrasta l’invecchiamento cellulare.

Dieta anti-età

La parola “dieta”, molto spesso, è temuta dalla stragrande maggioranza delle persone, certa che questa possa voler dire, esclusivamente, restrizione e privazione. Questo, in realtà, è un concetto che appartiene alle diete ipocaloriche, ovvero, quelle diete che riducono le calorie per favorire la perdita di peso. Queste diete, tuttavia, sebbene aiutino a raggiungere l’obiettivo, escludono categorie alimentari molto ampie che, in realtà, non andrebbero mai escluse perché molto importanti per il corretto funzionamento dell’organismo e, di conseguenza, anche per ritardare l’invecchiamento cellulare.

La dieta anti-età non è una dieta estrema. Al contrario, questo è una dieta consapevole e sostenibile, che si preoccupa di preservare il peso forma, ma anche il benessere psicofisico in generale, attraverso il consumo regolare di alimenti diversi, appartenenti a gruppi alimentari variegati, ricchi di nutrienti essenziali per vivere una vita lunga e in salute, combattere i radicali liberi e contrastare l’invecchiamento cellulare.

Dieta anti-età: come funziona

La dieta anti-età non è diversa dalle altre diete sostenibili ed il suo schema, infatti, è molto simile a quello della dieta Mediterranea. Per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare e per preservare il peso forma è importante consumare poca carne e preferire, secondo le giuste dosi e frequenze, le proteine vegetali.

Consumare la colazione, il pranzo e la cena stando a tavola, senza mai saltare un pasto. Comporre pasti completi e bilanciati da un punto di vista nutrizionale. Quando è possibile, preferire i cereali e i carboidrati integrali. Consumare frutta e verdura almeno cinque volte al giorno e bere almeno due litri di acqua al giorno, tutti i giorni.

Aspettare di invecchiare per iniziare a seguire la dieta anti-età non è solo sbagliato, ma anche controproducente. E’ importante iniziare a mangiare bene, il prima possibile, in ogni fase della vita perché solo in questo modo si può avere la possibilità di invecchiare bene e in salute.

Dieta anti-età: miglior integratore alimentare

Oltre a mangiare bene e a ridurre al minimo gli zuccheri, che si trovano anche nelle bevande alcoliche, secondo la dieta anti-età è fondamentale fare anche movimento, per stimolare il metabolismo e perdere peso, effettivamente ed efficacemente.

Esistono modi diversi con cui stimolare il metabolismo. Si può mangiare bene, si possono fare movimento e attività fisica e si può pensare di compensare anche con l’assunzione di Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100%, molto utile nel caso si segua la dieta anti-età.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.

