Dieta del minestrone per tornare in forma rapidamente

Gli stessi nutrizionisti consigliano di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno per stare bene e in salute. Per approfittare di tutti i benefici delle verdure, la dieta del minestrone è il regime maggiormente indicato dal momento che permette di tornare in forma in poco tempo grazie ai benefici di questo piatto. Vediamo come seguirla e il funzionamento.

Dieta del minestrone

Capita che in occasioni particolari, come prima delle festività, si cerca un regime alimentare che permette di perdere peso in modo veloce, ma al tempo stesso efficace. Un programma dimagrante che aiuti a dimagrire e che sia anche a lungo termine. La dieta del minestrone corrisponde perfettamente a questa descrizione grazie ai vari benefici.

Un regime che permette di perdere i chili in eccesso nel tempo massimo di una settimana. Un programma dimagrante consigliato soprattutto a coloro che devono perdere fino a un massimo di 3-4 chili e non di più. Un regime, come si può intuire, monopiatto dal momento che in questa pietanza sono presenti tutta una serie di componenti.

La dieta del minestrone funziona anche perché al suo interno ci sono nutrienti come carboidrati, minerali, vitamine e anche lipidi dovuti agli ingredienti. In questo modo si consumano molte più verdure che fanno bene dal momento che saziano e favoriscono una buona digestione, oltre al fatto che permetta di dimagrire.

Dieta del minestrone: come seguirla

Seguire la dieta del minestrone non è così difficile e non significa che questo piatto sia l’unico da dover consumare durante questo regime. Sebbene il minestrone sia il piatto per eccellenza, è possibile accompagnarlo anche ad altri alimenti per un pasto e un programma alimentare che sia completo e sano.

Sono concessi alimenti come carne di manzo o pesce, ma anche il consumo di yogurt e latte scremato, compreso succhi di frutta. Il riso integrale, quindi i cereali ricchi di fibre, è considerato un buon alimento indicato da introdurre in questo programma durante la settimana. Un menù molto variegato ed equilibrato da portare a termine con risultati validi.

Sebbene la dieta del minestrone sia un regime che lascia piena autonomia a chi decide di seguirla, è bene sapere che ci sono delle regole. Per prima cosa la colazione deve essere accompagnata da fette biscottate integrali, tè verde e anche da un velo di marmellata oppure dello yogurt con dei fiocchi d’avena.

Per il pranzo si consiglia riso integrale da inserire nel minestrone o dei crostini sempre integrali. Lo spuntino di metà mattina e del pomeriggio è a base di frutta di stagione. Per la cena nuovamente il minestrone accompagnato da pesce o carne. In questo modo con questo regime si torna in forma perdendo fino a 3 chili in una settimana.

Dieta del minestrone: rimedio dimagrante

