Le abbuffate e le leccornie natalizie portano ad accumulare diversi chili di troppo nei punti maggiormente critici. Per prepararsi alle tavolate delle feste e depurarsi, seguire la dieta del minestrone aiuta a tenersi in forma ed eliminare le scorie e le tossine. Vediamo insieme come si segue e cosa mangiare.

Dieta del minestrone

Un regime alimentare che aiuta, grazie alla qualità e ai benefici di alimenti come le verdure, a tornare in forma e depurarsi in vista del periodo natalizio. Per sfruttare al massimo tutte le proprietà detox e disintossicanti, la dieta del minestrone è il regime ideale da seguire in questo periodo dell’anno, anche per riscaldarsi dall’arrivo del freddo.

Un tipo di dieta particolarmente efficace per perdere in cui questo piatto è immancabile sia a pranzo che a cena in modo da godere al massimo di tutti i benefici di questo regime alimentare. Un piano alimentare particolarmente dietetico e ipocalorico che aiuta a tornare in forma poco prima delle abbuffate e delle leccornie del periodo natalizio.

Con la dieta del minestrone è possibile perdere peso in poco tempo proprio grazie a dei componenti che sono basilari in questo piatto, come appunto le verdure. Il piatto principale è proprio il minestrone, infatti, da preparare con vari alimenti a seconda della stagionalità. Si scelgono verdure di stagione proprio per i benefici di ogni alimento.

Un regime alimentare che ha lo scopo di rimuovere i grassi in eccesso, oltre a essere un programma dietetico detox dal momento che in pochi giorni permette di perdere, se seguita in modo corretto, diversi chili e quindi essere pronta per le feste senza troppi sacrifici o sensi di colpa. Ha proprietà diuretiche e disintossicanti proprio per i principi attivi contenuti.

Dieta del minestrone: come si fa

Un regime come la dieta del minestrone si segue per almeno una settimana se si vogliono ottenere i giusti risultati. Un piatto che si basa esclusivamente sul consumo di vegetali. Secondo un nutrizionista del settore, prevede un menù di 4 giorni a base di minestrone da preparare solo con verdure evitando carboidrati e proteine.

Nei restanti 3 giorni di questo regime alimentare bisogna integrare il minestrone con le proteine della carne possibilmente bianca e del pesce azzurro come trota, sardina, ecc. I 2-3 pasti principali devono essere a base di minestrone, ma con l’aggiunta anche di altri nutrienti quali legumi e cereali per poter avere così un piatto che sia unico e completo al tempo stesso.

Una dieta del genere aiuta a regolare l’attività metabolica e il transito intestinale proprio grazie ai nutrienti delle verdure che hanno funzione detox e facilitano anche il processo digestivo. Un piatto povero a basso contenuto calorico che permette di saziarsi per via delle proprietà delle varie verdure che vi sono.

Basta prepararlo nel modo giusto. Nella dieta del minestrone non possono mancare verdure come asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolo, cavolfiore, cetrioli, ma anche rucola, radicchio, cipollotto, porri, compreso zucchine, spinaci e bieta. Non sono ammessi patate e cotenna di maiale. Bisogna preparare in autonomia le verdure scegliendo quelle che siano maggiormente adatte e che piacciono.

Dieta del minestrone: integratore naturale

Per riuscire a depurarsi e disintossicare il fisico dalle scorie, alla dieta del minestrone, regime adatto, si consiglia di supportare un integratore che permetta di liberare le tossine e tornare in forma. Il migliore, attualmente, è Spirulina Ultra, un integratore made in Italy che ha ottenuto il consenso di nutrizionisti e consumatori per le sue proprietà.

Un integratore che aiuta a bruciare sia le calorie che i cumuli adiposi in eccesso senza eccessivi sacrifici. Smaltisce i grassi apportano un minor apporto calorico, riequilibra il senso di fame senza andare incontro ad abbuffate e sazia nel modo giusto. Attiva il processo metabolico di carboidrati e lipidi, oltre ad avere funzionalità detox.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Questa formula alimentare è considerata particolarmente efficace proprio perché si compone di elementi privi di sostanze nocive e che non causano controindicazioni o effetti collaterali. Spirulina Ultra è un integratore naturale a base di alga spirulina che dà il nome al prodotto che permette di bloccare le cellule adipose evitando che si accumulino e la gymnema che permette di equilibrare il senso di fame aiutando il metabolismo di carboidrati e lipidi.

La posologia consigliata è di 1 o 2 compresse con un po’ di acqua poco prima dei pasti, ma può variare a seconda dei bisogni di ognuno.

Ordinare questo integratore è molto facile perché basta collegarsi qui sul sito ufficiale del prodotto diffidando così delle imitazioni. Si acquista così un prodotto che è esclusivo e originale compilando il modulo con i propri dati personali in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma. Spirulina Ultra si ordina al costo di 49,99€ per 4 confezioni invece di 200€ con pagamento possibile con Paypal, carta di credito o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.