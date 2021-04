Per perdere peso dopo le abbuffate pasquali bisogna seguire una dieta detox, quindi depurante e detossinante in modo da eliminare le scorie.

La Pasqua è terminata e sicuramente ha portato con sé, oltre a tante sorprese, anche dei chili in più che è possibile eliminare con una dieta che aiuti a tornare in forma. Ecco come fare e cosa mangiare aiutandosi anche con un ottimo integratore.

Dieta dopo Pasqua

Le colombe pasquali e le uova di cioccolato che si sono consumate in questi giorni sicuramente non hanno aiutato e fatto bene al girovita che ora deve fare i conti con i chili in più. Per questa ragione, seguire una dieta subito dopo Pasqua è fondamentale per rimettersi in forma e riprendersi dagli stravizi e abbuffate che ci si è concesso.

Con la prova costume che è alle porte, considerando le belle giornate, non bisogna essere impreparate per cui è bene cominciare fin da ora a prepararsi. L’esercizio fisico è fondamentale, ma deve essere abbinato a una dieta che sia ipocalorica e soprattutto ben bilanciata in modo da rimuovere le tossine e le scorie accumulate durante i giorni pasquali.

La cosa importante è evitare le diete fai da te o troppo restrittive che non sempre danno i risultati sperati e che a lungo andare, rischiano di peggiorare la salute. Per questo, quando si comincia una dieta è sempre bene rivolgersi a un esperto del settore in modo da capire come strutturarla e quale è il metodo migliore e maggiormente adatto al fisico di ognuno.

Bastano piccoli gesti quotidiani e dei cambi, delle modifiche alla propria routine in modo da ottenere i risultati ben sperati. Bisogna stare lontano da grassi e zuccheri, concentrandosi su cibi sani che aiutino. Per quanto riguarda l’attività fisica, fare le scale anziché prendere l’ascensore oppure una corsetta nel parco sono metodi efficaci e che sicuramente aiutano a tornare in forma.

Dieta dopo Pasqua: consigli detox

Per dimagrire dopo la Pasqua, è fondamentale seguire una dieta che sia detox in modo da espellere tutte le tossine e le scorie di questi giorni di festa e di abbuffata. Innanzitutto, si consiglia di bere tantissima acqua, soprattutto naturale, sin dal mattino. Un bicchiere d’acqua naturale insieme a un po’ di limone aiuta a depurare e disintossicare.

Inoltre, l’acqua è importante anche per idratare la pelle e combattere gli inestetismi della cellulite. Per prima cosa, si consiglia d’inserire nella propria dieta dei centrifugati di frutta e verdura e tantissimi alimenti detox, ovvero detossinanti per il fisico. Consumare i centrifugati sia a colazione che nello spuntino di metà mattina o merenda è fondamentale, anche perché aiuta a ridurre il senso di sazietà.

Le tisane sono una bevanda da concedersi durante lo spuntino di metà pomeriggio o la sera, prima di andare a dormire. Si consigliano le tisane a base di componenti naturali, quali ananas o zenzero in quanto bruciano i grassi in eccesso.

Optare per alimenti che siano freschi e sani, meglio se di stagione. Almeno cinque porzioni di questi cibi devono essere messi in tavola ogni giorno proprio per apportare il giusto carico di vitamine e sali minerali di cui il corpo ha maggiormente bisogno. Bisogna poi ridurre o limitare, oppure abolire l’uso del sale optando per condimenti quali spezie o succo di limone. Infine, un ottimo aiuto nella dieta detox è sicuramente un integratore come Spirulina Fit.

