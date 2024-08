Dieta Omad: il regime per dimagrire rapidamente

Alcuni regimi alimentari sembrano essere molto simili tra di loro. Uno di questi è la dieta OMAD che punta su un solo pasto da consumare per poter così dimagrire. Vediamo in cosa consiste e le differenze e somiglianze con il regime del digiuno intermittente.

Dieta OMAD

Si tratta di un regime diverso dai soliti che si trovano e si seguono regolarmente. Infatti la dieta OMAD è nota anche con il termine di dieta del guerriero. Potrebbe essere simile, per alcuni aspetti e caratteristiche, alla dieta del digiuno intermittente, sebbene sia un po’ diversa per alcuni dettagli che sveleremo pian piano.

Innanzitutto il termine è un acronimo che sta per One Meal A Day, ovvero un pasto al giorno. Quindi, questo regime prevede di consumare un solo pasto al giorno proprio come nel digiuno intermittente dove si consuma un solo pasto, come il pranzo per poi nutrirsi di liquidi come infusi o tisane durante il resto del giorno.

La dieta OMAD non è semplice da seguire proprio perché un solo pasto al giorno non è consigliato a chi va spesso incontro a diversi attacchi di fame in quanto non riuscirebbe a seguirla nel modo migliore possibile. Mira a dimagrire con un solo pasto da consumare al giorno mentre vi è il digiuno per le restanti 23 ore.

Per seguirla nel modo migliore si consiglia di scegliere un orario indicativo per mangiare in modo da consumare tutti i nutrienti possibili rispettando così il proprio fabbisogno calorico. Un digiuno intermittente molto avanzato da seguire con la massima attenzione e cautela soprattutto sempre su consigli dell’esperto del settore.

Dieta OMAD: fondamentali

Le basi della dieta OMAD vanno a ricercarsi nella natura dell’essere umano che, inizialmente, non consumava i cinque pasti al giorno come si fa adesso. Sicuramente seguire un regime del genere non è affatto semplice, anzi. Alla base vi è la flessibilità metabolica con i carboidrati che sono l’unica fonte di energia da cui attingere.

Si può scegliere di consumare quest’unico pasto della giornata a colazione o a pranzo a patto però che sia della durata di un’ora. Sono ammessi poi diversi alimenti: dalle verdure a foglia verde come barbabietola, lattuga e cavolfiore sino ad arrivare alla frutta come pesca, prugna, compreso limone, ananas e frutti di bosco.

Nella dieta OMAD sono poi ammessi le carni bianche, i funghi, ma anche la soia e il tofu arrivando latte, cereali integrali, erbe e spezie per i condimenti. Per quanto riguarda il consumo dei liquidi sono ammessi acqua, tè verde e tè nero, infusi possibilmente tutti senza lo zuccheor. No ai cibi come uva, ma anche dolci, snack e bevande gassate, solo per citarne alcune.

Dieta OMAD: formula dimagrante

