Dieta del gruppo sanguigno: come funziona e i benefici

La dieta del gruppo sanguigno aiuta a perdere peso ed essere in forma sfruttando gli alimenti di ogni gruppo in modo da stare bene.

Sono diversi i regimi alimentari da seguire per riuscire a perdere peso ed eliminare i chili di troppo. Tra i diversi regimi alimentari e stili di vita da adottare vi è la dieta del gruppo sanguigno che sfrutta le peculiarità di ogni gruppo per una alimentazione che sia sana e bilanciata al tempo stesso.

Dieta del gruppo sanguigno

Un regime alimentare che nasce in base al principio che ogni gruppo sanguigno deve seguire una dieta specifica in modo da dimagrire e stare bene al tempo stesso. A seconda dell’appartenenza al gruppo, che sia 0, A, B oppure AB, alcuni alimenti si possono consumare, mentre altri sono da eliminare dalla tavola in quanto non utili alla fase di dimagrimento.

La dieta del gruppo sanguigno o emodieta, come è anche nota, tiene conto del gruppo sanguigno di ognuno di noi in modo da assumere determinati alimenti invece di altri. Bisogna scegliere gli alimenti da consumare in base al proprio gruppo sanguigno. Un regime alimentare elaborato grazie a Peter D’Adamo, esperto in questo campo che ha portato avanti il lavoro che ha cominciato il padre, anni addietro. In Italia è diventata molto noto grazie a Piero Mozzi.

Una dieta che si basa sul sistema di classificazione del sangue in 4 categorie, quindi 0, A, B e AB. Chi ha gruppo 0, tipico di chi ha un fisico atletico, dovrebbe consumare alimenti iperproteici, eliminando i latticini, le leguminose, i cereali, ma anche i derivati, quali pane, riso, fagioli, ecc. Il gruppo sanguigno A è tipico degli agricoltori, quindi si consiglia di seguire una alimentazione che sia vegetale, per cui ortaggi, cereali e leguminose, cercando di ridurre il consumo di carne.

Il gruppo B appartiene alle popolazioni nomadi, per cui hanno un sistema immunitario molto forte e un buon apparato digerente. Nella dieta del gruppo sanguigno B si consigliano alimenti ricchi di conservanti e zuccheri semplici. Il gruppo AB può consumare quasi tutto, ma senza esagerare, soprattutto con i latticini.

Dieta del gruppo sanguigno: benefici

Gli alimenti che si consumano possono innescare nell’organismo reazioni diverse a seconda del proprio gruppo sanguigno. La dieta del gruppo sanguigno nasce proprio con questo scopo: verificare quali sono gli alimenti e i cibi maggiormente indicati per ogni gruppo in modo, non solo da perdere peso in maniera equilibrata e sana, ma anche apportare i giusti benefici all’organismo, in generale.

Un regime alimentare secondo il quale il cibo, gli alimenti che si consumano e il sistema immunitario sono fortemente legati fra di loro. Chi decide di seguire questo stile di vita, può notare dei benefici sia in termini di dimagrimento, ma anche un aumento e miglioramento della vitalità con maggiore energia e voglia nel fare le cose di ogni giorno.

La dieta del gruppo sanguigno è consigliata in particolar modo a coloro che hanno problemi digestivi, soffrono di mal di tesa e bruciare di stomaco. Consumare determinati alimenti appartenenti al gruppo sanguigno aiuta a stare bene e ottenere un benessere psicofisico a 360°. Inoltre, permette di migliorare i problemi che interessano l’apparato digerente e anche quelli cronici, come l’asma.

Prima di seguirla, come ogni dieta che si rispetti, è molto importante attenersi ai consigli di un esperto in materia. Seguire una dieta del genere permette di ridurre l’apporto energetico e consumare cibi di stagione, prestando anche attenzione alla cottura dei vari alimenti.

