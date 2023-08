Dieta a base di pesce: il Pangasio una valida alternativa al merluzzo

Una dieta che integra il pesce rappresenta un’opzione particolarmente salutare. Questo alimento, infatti, è una preziosa fonte di proteine e di grassi polinsaturi, oltre che di vitamine e di minerali. Il pesce fa bene al cuore e favorisce lo sviluppo del cervello, oltre a garantire una marcia in più in cucina. Oggi la dieta mediterranea presenta un’infinità di opzioni, ma ce n’è una che in pochi conoscono, e che può diventare la nuova protagonista dei nostri piatti.

Si tratta del Pangasio, un pesce dal che ricorda il merluzzo nel sapore, delicato e neutro, e che merita un doveroso approfondimento.

Il Pangasio? Un’ottima soluzione alternativa al merluzzo

Anche se in Italia è ancora poco diffuso, il Pangasio ha già conquistato i supermercati di molti paesi europei. Si tratta di un pesce proveniente soprattutto da allevamenti, e che può diventare una preziosa alternativa al merluzzo e a pesci maggiormente comuni nella nostra alimentazione.

Il Pangasio, infatti, ha un profilo nutrizionale ricco, contiene infatti nutrienti come Omega3, iodio e fosforo è fonte di proteine e di un buon livello di Vitamina B12, selenio e vitamina D di minerali, vitamine, Omega 3, proteine e selenio. Inoltre, è del tutto sicuro per la nostra salute, se si opta per i prodotti allevati secondo le norme previste dall’ASC, e dunque dotati di questa certificazione. Ma veniamo al dunque: perché possiamo considerarlo una valida alternativa per la nostra alimentazione?

Per prima cosa, ha un gusto molto delicato e leggero, che può adattarsi a diverse ricette, e che può andare incontro anche ai desideri di chi non predilige particolarmente i sapori decisi del pescato. Come anticipato poco sopra, ha un profilo con interessanti valori nutrizionali come proteine, vitamine e minerali. La consistenza è carnosa e simile ad altre specie di pesce che frequentemente utilizziamo.

Quali sono le altre caratteristiche del Pangasio?

Come per altri pesci, anche il Pangasio risulta semplicissimo da cucinare. Il suo profilo gustativo neutro, infatti, consente di accompagnarlo con tantissimi condimenti diversi, dalle olive alle erbette aromatiche, passando per il pomodoro, i capperi, le patate, i peperoni, il curry e la crema di carote. Per quel che riguarda i metodi di cottura, è possibile cuocerlo sia al forno che in padella, oppure sfruttare la preparazione al vapore, evitando così di aggiungere grassi.

In conclusione, parliamo di un pesce che può essere tranquillamente “adottato” anche dalla nostra dieta: ha un sapore delicato e una consistenza carnosa, con specifici valori nutrizionali che lo rendono versatile nelle ricette.