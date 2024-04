Diffamazione: Meloni, 'è Fdi che sta togliendo il carcere per i cronisti'**

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) - "Ogni giorno leggo delle ricostruzioni surreali. Adesso vogliamo mandare in carcere i giornalisti, quando la proposta che toglie il carcere ai giornalisti per diffamazione è a prima firma Alberto Balboni di Fdi, perché vi comunico che il carcere pe...

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) – "Ogni giorno leggo delle ricostruzioni surreali. Adesso vogliamo mandare in carcere i giornalisti, quando la proposta che toglie il carcere ai giornalisti per diffamazione è a prima firma Alberto Balboni di Fdi, perché vi comunico che il carcere per i giornalisti per diffamazione c'è, è c'è una legge di Fdi che lo sta togliendo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario.