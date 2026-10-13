L'attrice Laura Chiatti, al cinema con "Quasi Vera", ha concesso una lunga intervista al Settimanale Io Donna, nella quale ha raccontato il modo in cui la sua vita è cambiata dopo la diagnosi di Adhd.

Laura Chiatti è ora al cinema con il film “Quasi Vera“, per la regia di Fausto Brizzi. L’attrice ha concesso una lunga intervista al Settimanale Io Donna, nella quale ha parlato dell’Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) e di come è cambiata la sua vita dopo la diagnosi.

Laura Chiatti e la diagnosi di Adhd: “E’ stato un sollievo…”

Al cinema è uscito il film “Quasi Vera”, dove recita Laura Chiatti. La nota attrice ha concesso una lunga intervista al Settimanale Io Donna, nella quale ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo la diagnosi di Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività): “Scoprirsi neurodivergente a 42 anni è stato un sollievo.

Dare finalmente un nome a quelle difficoltà mi ha permesso di guardarmi con meno severità e di abbracciare quella bambina che ha vissuto sempre con ingiusti sensi di colpa. Sono arrivata a pensare di non essere intelligente, soffrivo per la paura dei giudizi. Un esempio: a scuola non ero brava nelle materie scientifiche.” Quel disturbo però, che a volte l’ha ostacolata, altre volte si è rivelato un prezioso alleato: “Sul set, quella mente velocissima a volte può trasformarsi anche in una risorsa.

Vivo di mappe mentali, di tempi diversi, di geroglifici associati a parole o battute, che mi permettono di costruire una memoria visiva tutta mia, difficilmente comprensibile a chi crede ancora che dichiarare di avere l’ADHD sia una moda.”

“Le difficoltà restano”, Laura Chiatti e la diagnosi di Adhd

Sempre nel corso dell’intervista a Io Donna, Laura Chiatti ha approfondito il discorso legato all’Adhd: “Ovviamente, scoprirlo da adulta significa aver passato una vita senza quelle strategie compensative che, se imparate da bambini, possono aiutare moltissimo. Oggi le difficoltà restano e ci convivo ogni giorno. Con i miei figli, su questo, c’è molta complicità. I bambini hanno un’intelligenza emotiva: osservano e non c’è bisogno di spiegare loro tutto.” L’attrice ha parlato anche di amore. Al suo fianco, da ormai 13 anni, c’è Marco Bocci, con cui ha avuto due figli e con cui oggi vive a Perugia: “condividere la vita con qualcuno è impegnativo, inutile raccontarcela diversamente. Ma l’amore è proprio questo: non trovare una persona che corrisponda sempre ai nostri desideri, ma scegliere di confrontarsi con un essere reale, che può sorprenderci, contraddirci e perfino farci arrabbiare. Un compagno programmato per assecondarci sarebbe più semplice, ma non so se sarebbe altrettanto vivo.”