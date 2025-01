Diletta Leotta ha scelto Instagram per immortalare le proprie vacanze natalizie e di inizio 2025 assieme al marito Loris Karius ed alla piccola Aria, il frutto del loro amore, uno scenario fiabesco sulle colline austriache dove la neve è la principale attrazione.

Diletta, Loris ed Aria: assieme a Kitzbuel

La famiglia Leotta-Karius è apparsa su Instagram in una foto che li ritrae felici e sorridenti. La bordocampista di DAZN e conduttrice del programma TV “La Talpa” è vestita di bianco, così come la bambina che è attratta dalla neve.

In altri scatti si può vedere Karius impegnato a trainare la piccola sullo slittino ed anche Diletta mentre scia sulle nevi della celebre località sciistica, presente anche nella Coppa del Mondo.

Felice del rapporto tra Loris ed Aria

Diletta Leotta ha ammesso in una recente intervista al programma “Verissimo” di essere soddisfatta del rapporto padre-figlia che intercorre tra Loris ed Aria perché lui è sempre presente.

In particolare ha precisato come Karius abbia voluto portare la figlia in Germania, terra natia del calciatore, durante l’assenza di mamma Diletta perché impegnata nelle riprese del programma “La Talpa”.

La bambina ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e questo è perfetto per raggiungere la massima serenità. Il 2025 si è aperto nel migliore dei modi per la showgirl in attesa di ulteriori sorprese.