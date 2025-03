Fari accesi, macchina in fiamme: un guasto elettrico causa danni irreparabili a una Toyota Yaris. La distrazione mette in evidenza l'importanza di controllare regolarmente il sistema elettrico dei veicoli.

San Donà, notte fonda. Una quiete interrotta all’improvviso. Un boato. Poi un altro. Vasi che precipitano dai balconi, gente che si affaccia di scatto. In via Passo Pordoi, nel quartiere Mussetta, il silenzio si spezza con il crepitio delle fiamme.

Macchina in fiamme per i fari accesi: ecco il parere degli esperti

Una macchina in fiamme, Toyota Yaris avvolta dal fuoco, una Volkswagen Golf danneggiata. Il fuoco non perdona. Erano le 23.20 quando i primi allarmi hanno svegliato il vicinato. Qualcuno ha pensato a un’esplosione. Qualcun altro a un atto vandalico. Ma no. Nessuna mano dolosa, nessun piromane. Solo un corto circuito. O almeno, così sembra.

Analizzando i resti dell’auto, gli esperti hanno riscontrato che con molta probabilità l’incendio è stato causato dal surriscaldamento del sistema elettrico dell’auto, dovuto probabilmente al mantenimento dei fari accesi prima dell’incendio . L’episodio evidenzia l’importanza della manutenzione regolare per prevenire guasti pericolosi.

I Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti. Hanno trovato la Yaris già divorata dalle fiamme, la Golf accanto segnata dal calore. Hanno domato l’incendio prima che si espandesse, evitando il peggio. Ma per la piccola utilitaria non c’era più niente da fare. Bruciata, ridotta a uno scheletro di metallo annerito.

Fari accesi, macchina in fiamme: i danni causati

I Carabinieri, presenti sul posto, hanno avviato i rilievi. Accertamenti di rito, domande, ipotesi. E alla fine, la conferma: incidente. Un semplice guasto. Una distrazione che è costata cara. Ma nessun dolo, nessun mistero.

A pagarne le spese, oltre alla carrozzeria annerita della Golf, una giovane coppia. Da poco trasferiti in zona, la Toyota era il loro unico mezzo. Un colpo duro. “Non ci resta che sperare nell’assicurazione”, mormora lui, ancora scosso. Lei annuisce, gli occhi persi nel vuoto.

La comunità locale si stringe attorno ai due. C’è chi offre un passaggio, chi una parola di conforto. Un piccolo gesto, ma che conta.

E poi resta il monito. Un episodio che riporta l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: la manutenzione dei veicoli. Controllare l’impianto elettrico, spegnere i fari, ovviamente non lasciare i fari accesi e non dare nulla per scontato. Perché a volte, basta poco. Una lampadina accesa troppo a lungo. Un filo che si surriscalda. Un dettaglio che si trasforma in un rogo.