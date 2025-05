Dimentica la Sardegna e la Puglia! Questa è la spiaggia più amata dai vip

Questa bellissima spiaggia è la meta preferita dai vip nostrani per l'estate ma in pochi la conoscono: una meta incredibile. Se pensate che la Sardegna e la Puglia siano le uniche mete estive ambite dai vip, vi sbagliate di grosso. Negli ultimi anni, un piccolo borgo della Liguria sta guadagnand...

Questa bellissima spiaggia è la meta preferita dai vip nostrani per l’estate ma in pochi la conoscono: una meta incredibile.

Se pensate che la Sardegna e la Puglia siano le uniche mete estive ambite dai vip, vi sbagliate di grosso. Negli ultimi anni, un piccolo borgo della Liguria sta guadagnando popolarità tra le celebrità: Varigotti.

Questa località, con il suo fascino autentico, sta diventando la nuova meta preferita di personaggi famosi come Michelle Hunziker ed Eva Herzigova, attratti dalla sua bellezza e dal suo ambiente tranquillo, lontano dal turismo di massa.

Varigotti: un gioiello ligure da scoprire

Situato nella provincia di Savona, nel comune di Finale Ligure, Varigotti è un piccolo borgo con circa 500 abitanti che affascina con il suo paesaggio incantevole e la sua storia millenaria. Le origini del paese risalgono al II secolo dopo Cristo, e nei secoli ha visto passare diverse civiltà, ognuna delle quali ha lasciato un segno indelebile nella cultura locale. L’area è nota per la sua tradizione saracena, visibile nei vicoli stretti e nelle case colorate che si affacciano sulla splendida Baia dei Saraceni. La spiaggia di Varigotti, con le sue acque cristalline e i sassolini levigati, è una delle più belle della Liguria. Il mare, di un blu intenso, invita a lunghe nuotate e a momenti di relax sotto il sole.

A differenza delle affollate spiagge sarde o pugliesi, qui si respira un’atmosfera di pace, rendendola un posto ideale per le famiglie e per chi cerca un po’ di tranquillità. È proprio questa combinazione di bellezza naturale e serenità che ha attirato l’attenzione di molte celebrità. Oltre a Michelle Hunziker, che ha condiviso la sua passione per questo luogo con la famiglia, anche la modella Eva Herzigova ha scelto Varigotti come meta estiva. La semplicità del borgo, unita a un’offerta turistica ben organizzata, rende la località molto appetibile per le famiglie. La presenza di strutture e servizi adatti ai bambini fa sì che i genitori possano godere di una vacanza serena, mentre i più piccoli si divertono in sicurezza.

Non mancano nemmeno i volti noti del calcio, come Antonio Cassano e Andrea Agnelli, che hanno trovato in questo angolo di Liguria un rifugio ideale per le loro vacanze estive. Varigotti, con il suo fascino discreto, è diventata una sorta di “ritiro” per le celebrità, che possono godere della bellezza del luogo senza l’assalto dei paparazzi. Varigotti non è solo una spiaggia da cartolina, ma un luogo ricco di storia e cultura. La sua architettura, caratterizzata da edifici storici e fortificazioni, racconta secoli di eventi. Una delle attrazioni principali è la torre di avvistamento del 1559, situata vicino a un uliveto secolare, che offre una vista mozzafiato sulla costa. Le rovine del Catrum Bizantino e la Chiesa di San Lorenzo sono solo alcuni dei monumenti che arricchiscono il patrimonio culturale del borgo.

Il molo di Varigotti, con la sua bellezza scenografica, è un altro punto di interesse da non perdere. Qui, i visitatori possono passeggiare e ammirare il panorama, mentre il profumo del mare e il suono delle onde creano un’atmosfera magica. La storia di Varigotti è stata immortalata anche nella letteratura, con riferimenti nel fumetto di Paperino e in romanzi, come “Le Quattro Stagioni” di Felice Mina, che hanno contribuito a far conoscere il borgo a un pubblico più vasto. Il borgo non è solo un luogo da visitare, ma offre anche una serie di attività per i turisti. Durante l’estate, il Comune organizza visite guidate gratuite, permettendo ai visitatori di esplorare la storia e la cultura di Varigotti in modo approfondito.

Gli amanti della natura possono approfittare dei sentieri che si snodano lungo la costa, ideali per escursioni a piedi o in bicicletta. Inoltre, Varigotti è famosa per eventi come la “Notte del Saraceno”, una manifestazione che celebra le tradizioni locali con musica, cibo e spettacoli. Questa festa, particolarmente amata dai più piccoli, ha contribuito a rafforzare il legame tra il borgo e il mondo dell’infanzia, rendendo Varigotti ancora più attraente per le famiglie. La scelta di Varigotti da parte delle celebrità non è solo dovuta alla sua bellezza, ma anche alla calda ospitalità che caratterizza il luogo.

I ristoranti e le trattorie locali offrono piatti tipici della cucina ligure, preparati con ingredienti freschi e di qualità. Le specialità a base di pesce, come il famoso pesto alla genovese e le trofie, sono solo alcune delle delizie che i visitatori possono gustare durante il loro soggiorno. La tranquillità del borgo, unita alla bellezza del paesaggio e alla ricchezza culturale, rende Varigotti una meta esclusiva e affascinante, capace di conquistare anche i cuori più esigenti. Se state pianificando una vacanza e cercate un’alternativa alle mete più popolari, Varigotti potrebbe essere la scelta giusta per un’esperienza indimenticabile.