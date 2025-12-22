Oggi a Riad va in scena la finale della Supercoppa Italiana 2025: Napoli e Bologna si sfidano per il primo trofeo stagionale, dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter in semifinale. La sfida mette di fronte lo scudetto contro l’ultima Coppa Italia, con Antonio Conte e Vincenzo Italiano pronti a guidare le loro squadre in un confronto che promette spettacolo e colpi di scena.

Ecco dove vedere il match.

Attesa a Riad per la finale di Supercoppa Italiana 2025

Oggi, lunedì 22 dicembre, Napoli e Bologna si sfidano all’Al-Awwal Park di Riad per la finale della Supercoppa Italiana. Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto 2024/25, e il Bologna, detentore dell’ultima Coppa Italia, mettono così in scena un duello tra titoli conquistati e ambizioni future.

Il prepartita sarà arricchito da uno studio condotto da Monica Bertini, con ospiti come Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Giampaolo Pazzini e Alessio Tacchinardi, mentre a dirigere la telecronaca saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin, coadiuvati da un team di inviati sul campo.

Diretta finale di Supercoppa Italiana: dove vedere Napoli-Bologna e i pronostici

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 alle ore 20 italiane, con possibilità di seguire l’evento anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity e aggiornamenti live su Corrieredellosport.it.

Dal punto di vista tattico, secondo le probabili formazioni del Corriere dello Sport, Napoli e Bologna si presentano con schieramenti differenti: Conte dovrebbe affidarsi a un 3-4-3 con Milinkovic-Savic tra i pali e Højlund e Neres a supporto di Elmas in attacco, mentre Italiano proporrà un 4-2-3-1 con Castro in avanti e Orsolini e Odgaard a supporto.

Sotto il profilo dei pronostici, il Napoli parte leggermente favorito, sia per la continuità mostrata in campionato sia per la qualità individuale dei suoi giocatori. Tuttavia, il Bologna ha dimostrato di saper sorprendere, eliminando l’Inter in semifinale e confermandosi squadra ostica nelle partite secche. Un risultato equilibrato non è da escludere, con possibili gol in entrambe le porte, mentre eventuali colpi di scena potrebbero arrivare dai cambi nel secondo tempo. Gli appassionati dovranno quindi attendersi una partita combattuta e aperta a qualsiasi esito.