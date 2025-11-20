Si sono appena conclusi i sorteggi per i playoff, in programma a marzo, per poter partecipare ai Mondiali di Calcio 2026. Ecco con chi dovrà vedersela l’Italia.

Sorteggi playoff Mondiali 2026: ecco chi sfiderà l’Italia in semifinale

A Zurigo si sono appena svolti i sorteggi dei playoff per i Mondiali di Calcio 2026. Tanta l’attesa per scoprire con chi dovrà vedersela la nostra nazionale.

Ricordiamo innanzitutto, che l’Italia giocherà la prima partita, ovvero la semifinale, in casa (molto probabilmente a Bergamo), poiché è di prima fascia. Da calendario, la sfida è in programma per il 26 marzo 2026. Ma, chi affronteremo? L’Italia è nel percorso A e in semifinale affronterà l’Irlanda del Nord. L’orario della partita sarà o alle 18.00 o alle 20.45.

Sorteggi playoff Mondiali 2026: ecco chi affronterà l’Italia nell’eventuale finale

Italia-Irlanda del Nord. Sarà questa la semifinale dei playoff di marzo per i Mondiali 2026. Avversario ostico ma alla portata degli Azzurri. Se la squadra di Gattuso vincerà, in finale si troverà una tra Galles e Bosnia. Il “lato negativo” è che, se dovessero superare l’Irlanda del Nord, la finale gli Azzurri la giocheranno in trasferta. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, nel percorso B troviamo in semifinale da una parte Ucraina contro Svezia, dall’altra Polonia contro Albania. Nel percorso C abbiamo Turchia contro Romania e Slovacchia contro Kosovo. Infine nel percorso D troviamo Danimarca contro Macedonia del Nord e Repubblica Ceca contro l’Irlanda. L’obiettivo di tutte le squadre è uno sono: staccare il pass per i Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico.