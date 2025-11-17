Qualificazioni Mondiali 2026, ieri sera a San Siro figuraccia della nostra Nazionale, sconfitta per 4 a 1 dalla Norvegia di Erling Haaland. Ora, per poter partecipare ai Mondiali, l’Italia dovrà passare dai playoff di marzo. Ecco tutta la delusione del Ct Rino Gattuso.

Qualificazioni Mondiali 2026, figuraccia a San Siro: Italia-Norvegia 1 a 4

Vincere per 9 a 0 sarebbe stato quasi impossibile, ma nessuno si aspettava che, nell’ultima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Calcio del 2026, l’Italia ne avrebbe addirittura presi 4 dalla Norvegia. La partita, giocata allo stadio San Siro di Milano, era in realtà in iniziata in discesa per gli Azzurri, grazie al goal di Pio Esposito su assist del compagno di squadra nell’Inter Federico Dimarco. Il primo tempo in realtà è stato anche giocato bene poi, ecco il crollo nella ripresa, dove i norvegesi hanno di fatto travolto gli azzurri (goal di Nusa, doppietta di Haaland e goal di Strand Larsen). Quindi, cosa significa: per andare ai Mondiali, l’Italia dovrà passare dai playoff di marzo, sorteggio in programma il prossimo 20 novembre. In semifinale l’Italia potrà trovare una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord o una tra Galles e Macedonia del Nord che devono ancora affrontarsi.

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1 a 4 a San Siro: risultato che imbarazza Gattuso

Risultato senza dubbio inaspettato, un 4 a 1 che ha deluso non solo il pubblico (erano 70mila i presenti ieri sera a San Siro), ma ovviamente anche il Ct Rino Gattuso, che ai microfoni della Rai ha detto: “dobbiamo innanzitutto chiedere scusa ai nostro tifosi, 4 a 1 è un risultato pesante. Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo la ferita e complimenti agli avversari.” A Sky, Gattuso ha poi aggiunto che “sono venuti fuori tutti i nostri difetti. Il tempo è poco, dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità.”