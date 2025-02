Disagi ferroviari in Italia: guasti e ritardi sull'alta velocità

Un guasto che paralizza l’alta velocità

Un grave inconveniente ha colpito il servizio di alta velocità in Italia, con un treno Frecciarossa bloccato nei pressi di Bologna a causa di un guasto tecnico. Questo evento ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria, causando ritardi e rallentamenti su tutta la rete. La situazione è diventata critica, con disagi che si sono estesi a molte altre tratte, creando un effetto domino che ha coinvolto migliaia di passeggeri in viaggio.

Ritardi a catena su tutta la rete ferroviaria

La giornata è iniziata con problemi già dalle prime ore del mattino, quando si sono registrati inconvenienti tra Venezia e Trieste. A questi si sono aggiunti ritardi sulla linea Grosseto-Roma a causa di maltempo e sulla tratta Ancona-Roma. Tuttavia, il culmine dei disagi si è avuto attorno a mezzogiorno, quando il Frecciarossa Fr 9311, in viaggio da Torino a Napoli, si è bloccato, accumulando un ritardo di tre ore. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio, ma la situazione è rimasta critica, con almeno altri 15 treni che hanno subito ritardi fino a un’ora e mezza.

Assistenza ai passeggeri e rimborsi previsti

Ferrovie dello Stato ha comunicato che è stato necessario effettuare un trasbordo in linea su un treno di riserva per garantire la continuità del servizio. Durante le operazioni, i passeggeri sono stati costantemente informati e assistiti secondo le procedure di emergenza. Per coloro che hanno subito ritardi superiori ai 60 minuti, è stato previsto un rimborso integrale. Anche sulla tratta Torino-Milano si sono registrati rallentamenti a causa di un problema alla linea elettrica, con convogli che hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti. La situazione è stata ulteriormente complicata da imprevisti sulla Bari-Pescara, dove tre treni hanno subito ritardi significativi.