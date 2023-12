Domenico Madeo (360 Forma): “Post Covid e mercati in evoluzione, consigli e strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro”

(Cosenza 20 dicembre 2023) –

Il fondatore dell’agenzia per il lavoro mette a disposizione la sua esperienza con due libri che parlano a operatori e imprese

L’eredità lasciata dalla pandemia, l’incertezza a livello internazionale e soprattutto la continua evoluzione del mondo del lavoro rendono indispensabile essere pronti a cogliere e ad assecondare il cambiamento, specie a livello professionale. Orientarsi in un contesto simile non è semplice né scontato, ma neanche impossibile: bisogna ragionare in prospettiva e mettere a frutto l’esperienza accumulata in passato per prevedere le dinamiche del futuro.

È quanto ha fatto, con successo, l’ingegnere Domenico Madeo, titolare di , agenzia per il lavoro ed ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Lazio, la Regione Calabria e l’Anpal, che ha sintetizzato idee e ragionamenti in due volumi, scritti qualche tempo fa ma ancora attualissimi e quasi complementari tra loro. ‘Il mondo del lavoro prima e dopo il Coronavirus’, realizzato nel 2020, durante la prima ondata di pandemia parla ai singoli lavoratori e professionisti, spiazzati dalla rivoluzione imposta dal virus.

“Le crisi economiche e la pandemia di Covid-19 hanno innescato nuovi modelli sociali e nuove esigenze lavorative. È necessario interpretare questo fragilissimo momento storico non per soccombere ma per rilanciare, per diversificare, per diventare multifunzionali ed efficaci” afferma Madeo, che già nel 2020 vedeva “la rete, le distanze e le competenze digitali come colonne portanti del nuovo mondo”. Sta alle aziende sapersi ammodernare, evolversi ed innovare davanti a cambiamenti e nuove possibilità e, in questo caso, parla per esperienza: 360 Forma durante la pandemia ha quadruplicato il proprio lavoro e gli introiti. Il segreto? Aver colto in anticipo il vantaggio di puntare sugli strumenti digitali, a partire da una piattaforma e-learning di proprietà attraverso la quale erogare corsi e lezioni.

Nel segno di un’ideale complementarietà, il secondo volume – ‘Re-Work. Reinventa la tua azienda’ – si rivolge alle società, parlando all’animo degli imprenditori. “Il mondo delle imprese sta attraversando un momento di cambio epocale – sottolinea Madeo -, nel quale tutto viene messo in discussione: dalla globalizzazione dei mercati al cambiamento della gerarchia degli stessi”. Da qui l’idea di fornire una ‘cassetta degli attrezzi’, un kit di idee, suggerimenti, spiegazioni e strumenti per riconoscere e ridurre gli errori più frequenti in questo campo e costruire il proprio business di successo.