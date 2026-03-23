Don Cosimo Schena, il prete tv che rifiuta le sponsorizzazioni

Don Cosimo Schena ha abbandonato gli studi di ingegneria per il seminario, oggi è un volto noto in tv e sui social ma evita le sponsorizzazioni

Negli ultimi anni il volto di Don Cosimo Schena è diventato familiare a chi segue i programmi televisivi e i canali social: dopo l’addio al sacerdozio di Alberto Ravagnani è tra i preti con maggiore seguito e con una presenza trasversale sui palinsesti di Mediaset, Rai e La7. La sua partecipazione come opinionista in programmi come La Volta Buona lo ha messo al centro dell’attenzione su temi che vanno dal digiuno intermittente al Festival di Sanremo, trasformando la sua figura in un ponte tra religione e dibattito pubblico.

Un passato prossimo molto diverso

Prima dell’ingresso in seminario, Don Cosimo aveva una vita ordinaria: studiava ingegneria informatica, coltivava amicizie e condivideva un progetto di coppia con la sua fidanzata. La svolta non è arrivata come un evento clamoroso ma come una presa di coscienza graduale: la testimonianza di un sacerdote lo ha portato a interrogarsi e a incontrare figure che lo hanno accompagnato nella decisione di lasciare gli studi e avviare il cammino vocazionale. La sua ex fidanzata, inizialmente scettica e preoccupata, ha poi compreso la scelta; oggi entrambi hanno costruito vite separate e serene, e mantengono un rapporto di amicizia.

La scelta di entrare in seminario

La parola vocazione per Don Cosimo non è stata un colpo di fulmine ma un processo meditato. Ha abbandonato l’idea di una carriera tecnica per intraprendere il percorso spirituale senza rimpianti dichiarati: ammette di essersi chiesto, come è comprensibile, che effetto avrebbe avuto la sua vita in una diversa direzione, ma nega di aver vissuto crisi profonde che lo avrebbero fatto tornare sui suoi passi. Questa traiettoria personale sottolinea come la vocazione possa manifestarsi in tempi lenti e con motivazioni interiori più che con eventi esterni eclatanti.

La visibilità mediatica e i limiti della notorietà

Con la popolarità sono arrivate proposte economiche: numerose offerte di ADV su Instagram e altre piattaforme, che spaziavano dagli integratori al cibo per animali, passando per cosmetici, prodotti per capelli, abbigliamento e profumi. Don Cosimo ha raccontato di aver rifiutato sistematicamente queste proposte, spiegando che un sacerdote non dovrebbe sfruttare la propria immagine per pubblicità a scopo commerciale. Per lui la fama è uno strumento utile per raggiungere più persone ma non un fine: la coerenza etica è diventata quindi criterio guida nelle scelte professionali e mediatiche.

Un equilibrio tra ruolo pubblico e responsabilità

Il percorso pubblico di Don Cosimo solleva domande sul confine tra comunicazione religiosa e intrattenimento: molti tra il clero inizialmente non hanno accolto con favore l’uso dei social come mezzo per diffondere il Vangelo, ma lui ha cercato di conciliare tradizione e linguaggi contemporanei. Partecipando a trasmissioni televisive e dibattiti ha provato a inserirsi nel discorso pubblico mantenendo ferme alcune linee guida personali su cosa sia appropriato divulgare e su come utilizzare la propria visibilità.

Riflessioni personali sulla paternità e sulla serenità

Abbandonare l’idea di una famiglia con figli è stata una scelta che Don Cosimo ha affrontato con serena consapevolezza. Ha ricordato di aver sentito il senso della rinuncia quando i suoi fratelli sono diventati padri, ma oggi definisce la sua esperienza di paternità in termini più ampi: una dimensione relazionale che si esprime nel quotidiano rapporto con i fedeli e con chi cerca ascolto. Pur riconoscendo momenti di riflessione su ipotesi alternative di vita, ribadisce di non aver provato ripensamenti che mettessero in dubbio la sua scelta di sacerdozio.

In chiusura, Don Cosimo Schena si presenta come una figura che ha trovato una strada coerente con i propri valori: usa la visibilità mediatica come mezzo per comunicare, rifiuta l’uso commerciale della propria immagine e dichiara di essere sereno e appagato dalla vita scelta. La sua storia rimane esemplare per chi osserva il dialogo tra fede, responsabilità personale e linguaggi moderni, mostrando che è possibile occupare spazi pubblici senza rinunciare a principi etici chiari.