Donald Trump attacca ABC e NBC: quasi tutte le notizie sarebbero contro di lui, denunciate come faziose e ingiuste. La decisione.

Donald Trump torna alla carica contro i media che considera contrari al suo operato. In una serie di dichiarazioni recenti, il presidente ha minacciato di revocare le licenze televisive alle emittenti che definisce “ostili”, scatenando nuove tensioni con i network nazionali. La mossa, se attuata, segnerebbe un episodio senza precedenti nella storia recente dei rapporti tra politica e stampa, sollevando interrogativi sul confine tra libertà di informazione e pressione politica sui media.

Donald Trump, politica interna ed economia: nomine e critiche a Biden

Sul fronte politico interno, Trump ha ribadito la propria immagine come leader di buon senso, sottolineando di non essere un dittatore e di opporsi ai regimi autoritari. In più occasioni ha criticato Joe Biden, mettendo in dubbio le capacità cognitive del suo predecessore e ribadendo la divergenza di visione sulle politiche sui confini.

“Non sono un dittatore sono un uomo di buon senso. A me non piacciono i dittatori“.

Sul fronte economico, il presidente continua a valutare candidati per la guida della Federal Reserve. Il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha spiegato che il Segretario al Tesoro Scott Bessent sta conducendo una ricerca accurata e che ci sarebbero diversi profili eccellenti sotto valutazione. L’attuale presidente della Fed, Jerome Powell, secondo Hassett, non avrebbe possibilità di riconferma sotto l’amministrazione Trump.

Donald Trump non si ferma, tv ‘ostili’ a rischio: il presidente Usa pronto a ‘spegnerle’

Donald Trump ha aperto un nuovo fronte contro le emittenti televisive che ritiene ostili, evocando la possibilità di revocare le loro licenze. Secondo il presidente, alcune reti nazionali, come ABC e NBC, racconterebbero in gran parte notizie negative e false sul suo operato e agirebbero come un braccio del Partito Democratico.

“Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me. Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del partito democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!”, ha scritto sul suo profilo Truth.

Trump ha suggerito che la Federal Communications Commission (FCC) dovrebbe intervenire e, se necessario, revocare le licenze, sottolineando che la copertura “faziosa e ingiusta” rappresenterebbe una minaccia per la democrazia. Ha inoltre criticato il fatto che queste emittenti non paghino compensi adeguati per l’uso delle frequenze radio e televisive più preziose, definendo la situazione un esempio di giornalismo corrotto da interrompere.