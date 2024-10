Un incontro online si trasforma in una tragedia: arrestata una donna per omicidio e rapina.

Un incontro fatale: la storia di un anziano e una donna

La tragica vicenda di un anziano di 69 anni, trovato morto nel suo appartamento a Roma, ha portato all’arresto di una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana. Secondo le indagini, i due si sarebbero conosciuti su un sito di incontri, dove la donna, sotto il falso nome di “Patrizia”, avrebbe adescato la vittima. Questo incontro, che inizialmente sembrava promettente, si è trasformato in un incubo, culminando in accuse di rapina aggravata e omicidio.

La dinamica dell’accaduto

Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura di Roma, la donna avrebbe somministrato all’anziano un bicchiere di vino contenente una sostanza narcotizzante. Dopo averlo fatto addormentare, si sarebbe impossessata del suo bancomat, della carta di credito e del cellulare. Le indagini hanno rivelato che, utilizzando i documenti sottratti, la donna avrebbe effettuato acquisti e prelievi per un totale di quasi 8.000 euro. Questo comportamento ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sicurezza degli incontri online e sulle vulnerabilità delle persone anziane.

Le indagini e le conseguenze legali

Le indagini sono iniziate il 21 settembre, quando un familiare ha trovato l’anziano privo di vita. I carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno avviato un’inchiesta approfondita, che ha portato rapidamente all’arresto della donna. Ora, si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause della morte e per stabilire eventuali ulteriori responsabilità. Questo caso solleva interrogativi non solo sulla sicurezza degli anziani, ma anche sull’uso dei social media e delle piattaforme di incontri, che possono nascondere insidie per i più vulnerabili.