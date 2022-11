Una donna incinta, all'ottavo mese di gravidanza, ha accoltellato il fidanzato dopo il babyshower per una discussione sul cibo.

Keshia Golden, di 33 anni, incinta all’ottavo mese, ha accoltellato il suo fidanzato dopo il babyshower per il suo bambino. I due avevano avuto una discussione sul cibo.

Donna incinta accoltella il fidanzato dopo il babyshower per una discussione sul microonde

Una donna incinta di 33 anni, all’ottavo mese di gravidanza, ha accoltellato a morte il suo compagno dopo il babyshower del bambino, a seguito di una discussione sul cibo e sul microonde. La coppia aveva litigato su come scaldare il cibo e la discussione è degenerata al punto di trasformarsi in tragedia. Keshia Golden è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado per aver accoltellato il fidanzato, Calvin Sidney, 29 anni.

La coppia era rientrata nella loro casa dopo il babyshower, ma è scoppiata una discussione su chi avrebbe dovuto usare il microonde. La donna avrebbe fatto cadere il piatto dalle mani del fidanzato, che l’avrebbe spinta.

La dinamica dell’omicidio

Dopo averla spinta, il 29enne è andato in camera da letto ma lei lo ha raggiunto e lo ha accoltellato a una gamba, per poi scappare di casa. La 33enne ha colpito l’arteria femorale e il compagno in pochi minuti è morto dissanguato.

Quando è tornata a casa si è accorta di quello che era accaduto e ha chiamato i soccorsi, ma era troppo tardi. Le persone vicino alla coppia hanno raccontato che le liti erano frequenti. La donna si era allontanata di casa per smaltire la rabbia, preoccupata che potesse fare male al bambino. La polizia ha spiegato che negli ultimi tre mesi erano arrivate 5 chiamate da parte di Sidney per violenza domestica.

Pare che da tempo fosse vittima degli abusi della donna ma non aveva mai denunciato.