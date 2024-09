Dopo una rapina a Viareggio, è seguito un omicidio e la negoziante è stata posta agli arresti domiciliari | "Non avevo intenzione di uccidere, volevo solo riavere la mia borsa".

Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni, è stata arrestata e posta in arresto domiciliare con un braccialetto elettronico per aver investito e ucciso Said Malkoun, un algerino di 47 anni. Il motivo dell'incidente è stato il furto della sua borsa da parte di Malkoun. Dal Pino ha spiegato che il suo intento era recuperare la borsa e che non ha chiamato la polizia subito perché il telefono era nella borsa rubata. Nonostante le dichiarazioni di aver subito minacce con l'uso di un coltello, la polizia non ha trovato alcuna arma addosso a Malkoun.

La 65enne imprenditrice, Cinzia Dal Pino, è stata arrestata per aver investito e ucciso Said Malkoun, un algerino di 47 anni, con la sua auto. Sarà posta agli arresti domiciliari; il giudice per le udienze preliminari non ha confermato il suo arresto, in quanto era accusata di omicidio premeditato, ma ha disposto una misura cautelare di reclusione domiciliare, con il monitoraggio di un braccialetto elettronico. Malkoun aveva intimidito la donna e le aveva preso la borsa. Dalle riprese di sicurezza della zona, si è visto che poco dopo, l’imprenditrice aveva localizzato Malkoun e lo aveva investito.

Durante l’udienza, che si è tenuta nel carcere di Don Bosco a Pisa dove la donna era stata trasferita successivamente all’arresto, ha raccontato gli eventi di quella sera di domenica, dalla cena con alcune amiche all’incontro con l’uomo che le ha rubato la borsa. Secondo quanto riportato agli investigatori, il suo scopo sarebbe stato quello di recuperare il contenuto della sua borsa, motivo per cui non ha chiamato immediatamente la polizia, visto che il telefono era nella borsa.

La donna ha inoltre affermato che non è stata minacciata con un coltello, ma che Malkoun le aveva detto che l’avrebbe usato se non le avesse consegnato la borsa. Tuttavia, la polizia non ha trovato nessuna arma addosso a Malkoun. In relazione alle circostanze del furto, sembra che Malkoun abbia preso la borsa dopo aver aperto la portiera dell’auto della donna.