Ultime 24 da incubo in provincia di Bari, dove si sono verificati due gravi incidenti stradali, uno a Monopoli, l’altro a Castellana: gravi due donne. Ecco cosa è successo.

Bari, doppio incidente stradale: il primo a Monopoli

La Puglia, che negli ultimi giorni è stata colpita, come tutto il Sud, da una forte ondata di maltempo, è stata anche sede di due gravi incidenti stradali nel giro di 24 ore, entrambi nel Barese.

Il primo a Monopoli intorno alle ore 13.30 di ieri, domenica 25 gennaio 2026. Per una fortunata coincidenza, una squadra di Vigili del Fuoco stava lavorando proprio nel pressi di dove è avvenuto il sinistro e sono così potuti intervenire subito ed estrarre la donna rimasta incastrata tra le lamiere. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Bari, doppio incidente stradale: il secondo a Castellana Grotte

Mezz’ora dopo l’incidente a Monopoli, ce ne è stato un altro a pochi chilometri di distanza, a Castellana Grotte dove un’auto, con a bordo una coppia, è finita fuori strada. Anche in questo caso sono interventi i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre le due persone dalle lamiere. La donna sarebbe colei che avrebbe riportato le ferite più serie, trasportata in ospedale in codice rosso.