Doppio mandato, Taverna si congeda dal M5S: “È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme”

Doppio mandato, Paola Taverna si congeda dal M5S: la senatrice ha scritto un post sui suoi canali social, raccontando l’esperienza vissuta all’interno del gruppo politico fondato da Beppe Grillo.

È stato posto il veto sulla deroga alla regola dei due mandati del Movimento 5 Stelle.

Con la decisione di riconfermare il tetto del doppio mandato, alcuni dei “pilastri” del gruppo dovranno rinunciare al loro ruolo mentre il progetto creato da Beppe Grillo per scuotere dalle fondamenta la politica italiana continua a perdere pezzi. In questo contesto, infatti, si inserisce il post condiviso su Facebook dalla vicepresidente del M5S, Paola Taverna.

“Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato.

Ringrazio tutti voi per avermi dato la possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama!”, ha scritto la senatrice, tra i volti storici dei pentastellati, sul suo profilo Facebook.

“È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme”

Paola Taverna, poi, ha voluto raccontare l’esperienza vissuta all’interno del Movimento in quasi un decennio, scrivendo: “Un’esperienza meravigliosa, che ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, al servizio esclusivo del Paese, delle Istituzioni e dei nostri valori fondanti. Dal Movimento ho avuto tanto. Al Movimento ho dato tanto, come è giusto che sia quando si crede in qualcosa e si è spinti da ideali alti – e ha aggiunto –. È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme! Con l’entusiasmo delle origini e la voglia di cambiare che ci ha consentito di vincere tante battaglie.

Io c’ero, ci sono e ci sarò sempre! Viva il Movimento 5 Stelle!”.