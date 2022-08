Dorita e il suo cancro incurabile, l’appello della compagna per sconfiggerlo

Una splendida relazione funestata da una terribile malattia, quella di Dorita con il suo cancro incurabile, l’appello della compagna per sconfiggerlo

Dal Regno Unito arriva la commovente vicenda di Dorita Delle Donne e del suo cancro incurabile che ha innescato l’appello della compagna per sconfiggerlo: Ester Sanna Ferraiolo chiede aiuto per sconfiggere un tempo-vita rimanente al suo amore che a loro non basta.

Ha spiegato su Fanpage la 32enne italiana che vive a Londra con Dorita: “La nostra vita è in standby ma non vogliamo rinunciare a credere in un futuro insieme. Non oggi, non a 32 anni”. Le due ragazze convivono e si amano ma la diagnosi per Dorita ha cambiato tutto. Nel 2021 le due erano in vacanza in Sardegna e dopo un controllo che aveva evidenziato “solo” cisti aveva avviato analisi più profonde.

Dorita e il suo cancro incurabile

L’esito era stato terribile: “Dorita è stata colpita da uno dei tumori più aggressivi, tumore al seno triplo negativo con metastasi ai linfonodi, fegato, pancreas e ossa”. Tramite Facebook e Instagram Ester ha raccontato la loro storia: “Ad oggi non è stata trovata una cura ufficiale per la sua tipologia di tumore e siamo alla ricerca della miglior terapia sperimentale in tutto il mondo”. Dorita è una “ragazza energica, positiva ed estroversa, il ritratto della salute ma ha smesso di rispondere ed è ora dovuta passare alla terapia palliativa di accompagnamento”.

La lotta di Ester per la donna che ama

“Le terapie tradizionali disponibili nelle strutture sanitarie consistono nella sola chemioterapia palliativa che rallenta la morte del paziente che può avere un aspettativa di vita massima di 9-12 mesi”. E ancora: “Dorita è piena di forze e di vita e vorrei potesse vivere più a lungo di 1-2 anni e sarebbe bellissimo poter trovare una cura a questo male. Lei se ne infischia di diagnosi catastrofiche, basse percentuali di sopravvivenza e pronostici vari”.

Ecco perché da Londra è stata aperta una raccolta fondi per aiutarle ad affrontare la malattia ed a far vincere l’amore.