La tragedia sul Nilo ha strappato alla vita Denise Ruggeri, 47 anni, durante quella che doveva essere una vacanza serena. L’incidente tra due navi da crociera ha trasformato un momento di svago in un dramma. Il marito della donna, intervistato dal giornale Il Centro, ha raccontato il dolore per la perdita della moglie.

Tragedia sul Nilo, un incidente fatale: la morte di Denise Ruggeri

Denise Ruggeri, 47 anni, è deceduta a seguito di un terribile incidente sul Nilo durante una vacanza con il marito. La sera del 21 dicembre, la nave da crociera “Royal Beau Rivage” su cui viaggiava si è scontrata violentemente con un’altra imbarcazione, provocando la distruzione di almeno quattro cabine.

La donna ha riportato ferite gravi cadendo all’interno della sua cabina e, nonostante i soccorsi, è morta poco dopo. L’incidente ha spinto le autorità egiziane ad aprire un fascicolo per ipotizzata violazione delle norme di navigazione fluviale, con la sospensione immediata della licenza del capitano della nave.

Originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune dell’Aquilano, Denise era insegnante di sostegno presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli. La comunità scolastica l’ha ricordata come una guida attenta e sensibile: “Denise è stata per i suoi alunni una guida attenta e sensibile, per i colleghi una presenza generosa e affidabile. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare”.

“Doveva essere una vacanza, ma torno da solo”. Denise Ruggeri morta nella crociera sul Nilo, parla il marito

Il marito Adolfo Rocchi, presente durante quei tragici momenti, al giornale Il Centro ha dichiarato: “Sono sconvolto, sto tornando a casa da solo. Doveva essere una vacanza e invece piango la morte di mia moglie in modo assurdo”.

La famiglia e la comunità locale sono in lutto per la sua perdita, mentre le autorità egiziane continuano le indagini per stabilire le responsabilità dell’incidente, che ha trasformato quella che doveva essere una vacanza gioiosa in un evento drammatico.