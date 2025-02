Dramma nel Napoletano dove, nella notte di domenica 16 febbraio, una bimba è stata sbranata da un pitbull ed è morta, presumibilmente per le gravi ferite riportate. É stata disposta l’autopsia urgente dopo il sequestro della salma, per poter ottenere una ricostruzione più accurata dei fatti. L’episodio è avvenuto nel comune di Acerra: la piccola sarebbe stata azzannata dal cane di casa all’improvviso mentre si trovava a letto.

Bimba di nove mesi azzannata da un pitbull, è morta

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la bimba di soli nove mesi era nel letto e stava dormendo quando il pitbull l’avrebbe, improvvisamente, aggredita al volto. Il cane è di proprietà della famiglia e le ferite provocate alla piccola sarebbero state letali. La Polizia di Stato del Commissariato di Acerra, intervenuta presso il nosocomio dopo che i soccorritori l’hanno trasportata in ospedale, hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblca.

A descrivere l’accaduto per primo sarebbe stato il padre della giovanissima vittima alla polizia: restano ancora da chiarire le cause scatenanti ed è da delinerare nel dettaglio la ricostruzione dei fatti. Il genitore avrebbe trovato la piccola nel letto piena di ferite e sangue: a quel punto sono stati chiamati i soccorsi e la bimba è stata trasportata in codice rosso alla Clinica Villa dei Fiori ma nulla è stato possibile fare per salvarla e ne è stato dichiarato il decesso.