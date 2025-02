Morto a Tenerife l'italiano Gianluca Volpe mentre era in vacanza, svelate le ...

Il giovane ragazzo è morto ed i contorni della vicenda sollevano un grande mistero. Viveva in provincia di Arezzo dove aveva completato gli studi.

Altro episodio che vede come vittima un cittadino italiano stavolta è accaduto in Spagna, a Tenerife dove un turista di 27 anni si trovava in vacanza. Il giovane è stato trovato morto, ora sul caso sta indagando la polizia spagnola è ancora mistero sulle motivazioni del decesso.

Gianluca Volpe, chi era il giovane morto a Tenerife

Gianluca Volpe era un ragazzo di 27 anni, originario di Napoli ma da tempo risiedeva a Tegoleto, comune in provincia di Arezzo. Come riporta Leggo.it il giovane era conosciuto nel luogo dove abitava e da qualche giorno aveva deciso di partire per la località spagnola.

Del suo decesso sono stati informati i carabinieri della stazione di Arona che fa da tramite tra Spagna ed Italia, gli uomini dell’Arma hanno informato della morte i familiari del giovane.

Al vaglio ogni possibilità

L’autopsia effettuata sul corpo del giovane non avrebbe rilevato segni di morte violenta, tuttavia gli inquirenti spagnoli stanno valutando ogni possibilità.

Resta da capire se effettivamente sia stata una morte naturale o meno. I contorni della vicenda sono poco chiari in particolare perché il giovane non avrebbe comunicato alcun messaggio preoccupante sia tramite social che a livello strettamente privato.

Inoltre essendo da poco arrivato a Tenerife non avrebbe stretto alcun legame con persone del luogo. Si spera che gli ulteriori controlli da parte delle autorità possano aiutare a chiarire che cosa sia effettivamente successo.