Macabro ritrovamento nelle acque di Su Siccu a Cagliari: resta il mistero sulle cause del decesso del giovane.

Un tragico ritrovamento ha scosso Cagliari all’alba di oggi. Il corpo senza vita di un giovane è stato recuperato in acqua, nei pressi del porticciolo turistico di Su Siccu. Le circostanze della morte restano avvolte nel mistero: sul cadavere non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Chi è il ragazzo trovato in mare a Cagliari

La vittima è Mariano Olla, un ragazzo di 16 anni originario di Sestu, centro situato nell’area metropolitana di Cagliari. Al momento del ritrovamento, il giovane indossava un paio di jeans e delle scarpe sportive, ma sarebbe stato privo della maglietta. Un dettaglio che ha contribuito in maniera decisiva alla sua identificazione è stato il ritrovamento di una catenina che portava al collo, riconosciuta dai familiari accorsi sul posto.

Dramma sul litorale di Cagliari, trovato in acqua il corpo di un 16enne

L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba nei pressi del vecchio stadio Sant’Elia, quando alcuni passanti hanno notato un corpo galleggiare nelle acque davanti alla piccola spiaggia situata dietro il parcheggio Cuore, proprio accanto al molo di levante. A lanciare la segnalazione sarebbero stati alcuni bagnanti presenti sul posto, visibilmente scossi dalla scena.

Sul luogo sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto al recupero del corpo. Al momento, le cause del decesso restano avvolte dal riserbo: tra le ipotesi, non si esclude quella di un incidente, forse una caduta accidentale in acqua.

Il lungomare di Su Siccu, dove è avvenuto il ritrovamento, è una zona molto frequentata, soprattutto durante la notte, grazie alla presenza di numerosi locali e bar. Gli investigatori della Polizia stanno ora cercando di ricostruire, anche con l’aiuto dei familiari, le ultime ore di vita del giovane Mariano, per chiarire se fosse da solo o in compagnia al momento del fatto.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Brotzu, dove lunedì mattina verrà eseguita l’autopsia, disposta per fare piena luce sulle cause della morte.