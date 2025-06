La recente notizia della tragica scomparsa di Sunjay Kapur, noto imprenditore indiano e amico stretto del principe William, ha scosso il mondo della cronaca e dell’alta società. Kapur è morto a soli 53 anni in seguito a un incidente insolito e fatale, causato, secondo i media britannici, da un’ape. Un evento tanto raro quanto drammatico, che ha lasciato senza parole familiari, amici e la stessa famiglia reale, coinvolta in un lutto inaspettato.

Chi era Sunjay Kapur

Kapur era un imprenditore di rilievo, conosciuto non solo per la sua carriera professionale ma anche per i suoi rapporti con l’alta società britannica. Sunjay ricopriva il ruolo di presidente della Sona Comstar, un’azienda multinazionale specializzata nella produzione di componenti per l’industria automobilistica, ed era un caro amico del principe William. I due si erano conosciuti in giovane età durante gli studi universitari e avevano consolidato la loro amicizia condividendo passioni comuni, soprattutto sportive.

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Kapur ammontava a circa 1,2 miliardi di dollari. Laureatosi all’Università di Buckingham, ha assunto la guida di Sona Comstar nel 2015, a seguito della scomparsa del padre Surinder Kapur. In India, Sunjay era anche noto per il suo matrimonio con l’attrice Karisma Kapoor, terminato con una separazione difficile nel 2016. Dalla loro unione erano nati due figli. Successivamente, Kapur si è risposato con Priya Sachdev, dalla quale ha avuto un terzo figlio.

Sunjay Kapur morto durante un torneo a Windsor: il principe William sotto shock

L’uomo, di 53 anni, stava partecipando a una partita di polo giovedì 12 giugno in Inghilterra quando, secondo fonti non ancora ufficialmente confermate, avrebbe accidentalmente ingerito un’ape. L’insetto lo avrebbe punto nella parte interna della bocca, provocando uno shock anafilattico. Questo avrebbe causato un arresto cardiaco immediato, che ha portato al suo decesso.

La morte di Kapur è stata confermata dal Guards Polo Club, il circolo dove si svolgeva la partita, che ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. Nel comunicato, il presidente, il consiglio di amministrazione e i soci del club hanno espresso il loro profondo sgomento per la scomparsa di Sunjay Kapur, proprietario della squadra di polo Aureus, avvenuta dopo che si era sentito male durante la partita allo Smith’s Lawn.