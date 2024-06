Francesco Chiofalo ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, ma soprattutto la sua compagna Drusilla Gucci. L’ex di Temptation Island è stato ricoverato.

Drusilla Gucci preoccupata per Francesco Chiofalo: “Non so se ha un grave problema agli occhi”

Le storie social di Francesco Chiofalo hanno preoccupato i suoi fan. L’ex di Temptation Island ha documentato il suo trasporto in ospedale in ambulanza. Si è sentito male dopo una delicata operazione agli occhi per farli diventare azzurri. Non ha dato dettagli sulle cause del ricovero, ma la sua fidanzata Drusilla Gucci sembra essere sempre più preoccupata. Già in passato si era detta perplessa sulla scelta di cambiare colore agli occhi.

“Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata. Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire se ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no” ha dichiarato la donna, spiegando che si è accorda di quello che è accaduto attraverso le sue storie perché quando lui si è sentito male lei era in aereo che tornava a Firenze da Londra. Quando gli ha risposto al telefono era sotto choc e non era lucido, per cui lei non ha capito quello che è successo ed è pronta ad andare a Roma per verificare di persona.

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale

Francesco Chiofalo si è sentito male ed è stato portato in ospedale. L’uomo si è sottoposto a una delicata operazione di cheratopigmentazione per cambiare il colore dell’iride da marrone ad azzurro. “Mi piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento” ha dichiarato Chiofalo, spiegando di aver realizzato un sogno.