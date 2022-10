Due italiani feriti da colpi di arma da fuoco dopo essere entrati per sbaglio in una favela

Due cittadini italiani sono stati feriti da colpi di arma da fuoco dopo essere entrati per sbaglio in una favela di Rio De Janeiro

La Cbn ha reso noto che due cittadini italiani sono rimasti feriti da alcuni colpi di arma da fuoco dopo che, per errore, erano entrati in una favela di Rio De Janeiro.

I due nostri concittadini si trovavano in macchina con altre persone quando, dopo una serata e quando era circa l’ora dell’alba, sono entrati per sbaglio in una zona pericolosissima di una favela di Rio De Janeiro. L’auto, che avrebbe dovuto prendere un’altra direzione, è in realtà entrata nell’area della comunità di Manguinhos, e lì è stata ricoperta di colpi di arma da fuoco.

Le condizioni di salute dei due cittadini italiani

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che ad avere avuto la peggio sono stati proprio i due cittadini italiani che sono rimasti feriti da diversi colpi. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale, ma al momento nemmeno i giornalisti della Cbn sono riusciti a scoprire quali sono le loro attuali condizioni di salute, nè se sono in pericolo di vita.