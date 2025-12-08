Due italiani ottengono la cittadinanza russa grazie a Putin

Argomenti trattati
Recentemente, la decisione del presidente russo Vladimir Putin di conferire la cittadinanza russa a due cittadini italiani ha attirato l’attenzione del mondo. La notizia, riportata dall’agenzia Tass, evidenzia una mossa significativa in un contesto geopolitico complesso.
Chi sono i nuovi cittadini russi
Tra i due italiani che hanno ricevuto la cittadinanza figura Ennio Bordato, noto attivista e presidente dell’associazione benefica ‘Aiutateci a salvare i bambini’.
La sua attività è stata riconosciuta da Putin, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto da Bordato nel campo dell’assistenza umanitaria.
Il secondo beneficiario: un giornalista
Il secondo italiano naturalizzato è Eliseo Bertolasi, un giornalista la cui pubblicazione ‘Il conflitto in Ucraina visto dagli occhi di un giornalista italiano’ ha suscitato interesse. Presentato lo scorso ottobre a Mosca, il libro analizza la situazione attuale in Ucraina, contribuendo a una maggiore comprensione delle dinamiche di guerra in corso.
Il contesto geopolitico
Questa concessione di cittadinanza avviene in un momento critico per la Russia, impegnata in un conflitto prolungato in Ucraina. La necessità di attrarre nuovi cittadini potrebbe essere vista come una strategia per rafforzare le forze armate. Infatti, secondo quanto riportato, il governo russo sta cercando di arruolare migranti provenienti da diverse nazioni, come Uzbekistan e Tagikistan, per sostenere le sue operazioni militari.
Reclutamento e crisi di forza lavoro
Alexander Bastrykin, a capo del Comitato d’investigazione, ha rivelato che i nuovi cittadini russi potrebbero essere costretti a combattere per il paese. La nuova strategia del Cremlino potrebbe includere la revoca della cittadinanza per coloro che non si presentano al servizio militare. Questo approccio segna un cambiamento radicale nella politica di reclutamento del paese, mirato a compensare le perdite subite sul campo di battaglia.
Le implicazioni della cittadinanza
La concessione della cittadinanza a Bordato e Bertolasi non è solo un atto simbolico, ma rappresenta anche un tentativo da parte della Russia di rinsaldare legami con l’Occidente. Infatti, il riconoscimento di personalità italiane in questo contesto potrebbe servire a migliorare l’immagine del governo russo all’estero.
Il futuro delle relazioni italo-russe
Guardando al futuro, è fondamentale considerare come queste azioni influenzeranno le relazioni tra Italia e Russia. L’assegnazione della cittadinanza a figure italiane potrebbe rivelarsi un punto di partenza per nuove collaborazioni o, al contrario, generare tensioni in un periodo già fragile.
La decisione di Putin di naturalizzare due italiani offre uno spaccato interessante su come la Russia stia cercando di navigare le acque tumultuose della politica internazionale. Conflitti, alleanze e scelte strategiche si intrecciano in una narrazione che continuerà a evolversi nei prossimi mesi.