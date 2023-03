Due sorelle sono morte ad una settimana di distanza l’una dall’altra. La famiglia è rimasta completamente sotto choc. Shaunie e Shavanna se ne sono andate quasi insieme e i parenti stanno pensando di “farle riposare” insieme.

Due sorelle muoiono a distanza di una settimana, la famiglia: “Siamo sotto choc”

Due sorelle sono morte a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. La famiglia, sotto choc, sta pensando di “far riposare” le due ragazze insieme. Shaunie, di 26 anni, è morta improvvisamente il 12 febbraio, mentre la sorella Shavanna, 21 anni, è morta dopo una settimana, dopo aver condiviso sui social il dolore della perdita di quella che definiva la sua “gemella”. La famiglia è rimasta sconvolta. Gli amici delle due sorelle hanno dichiarato che è stata “la peggiore notizia che una famiglia possa ricevere“. Pochi giorni dopo la morte della sorella, Shavanna ha dichiarato agli amici su Facebook che stava combattendo contro il grande dolore per la perdita della sorella. “Sto vivendo la cosa peggiore che mi potesse accadere, mi manca così tanto la mia ‘gemella’” aveva scritto.

Una portavoce della polizia scozzese ha confermato le morti. “Una donna di 26 anni è stata trovata morta in un appartamento a Granton Medway, Edimburgo, il 12 febbraio 2023” e poi “Una donna di 21 anni è morta in un appartamento di Cameron House Avenue, Edimburgo, il 3 marzo 2023“. Un portavoce del Crown Office and Procurator Fiscal Service ha dichiarato: “Il Procurator Fiscal ha ricevuto una segnalazione in relazione alla morte di una donna di 26 anni avvenuta a Edimburgo il 12 febbraio 2023. L’indagine sul decesso, sotto la direzione della Scottish Fatalities Investigation Unit, è in corso e la famiglia continuerà a essere aggiornata su eventuali sviluppi significativi“. Sono arrivate molte donazioni per pagare il funerale delle due sorelle. Mary McGovern, che ha organizzato una raccolta fondi, ha scritto sul sito GoFundMe che “la famiglia ha deciso di celebrare il funerale di entrambe le ragazze insieme, il che, nel momento peggiore della loro vita, sarà anche finanziariamente difficile“.