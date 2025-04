Dopo le dichiarazioni della ballerina riguardo alla crisi con il marito, i segnali di una rottura definitiva si fanno sempre più evidenti. Recentemente, Samanta ha pubblicato foto sui social in cui non indossa più l’anello nuziale, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e agli esperti di gossip.

Assenze significative

Un altro indizio che alimenta le voci sulla separazione è l’assenza di Mario Russo durante il compleanno di Samanta, avvenuto il 21 aprile.

Non solo il chirurgo non era presente alla festa, ma non ha neanche dedicato un messaggio di auguri alla moglie. Questo silenzio social ha sollevato ulteriori interrogativi sulla loro relazione. La ballerina ha condiviso un video in cui spegne le candeline, ma ha taggato solo alcune persone, escludendo clamorosamente il marito.

Un futuro incerto

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, gli indizi lasciano pensare che il matrimonio tra Samanta e Mario sia davvero finito. La coppia si era conosciuta nel 2019 e, dopo un colpo di fulmine, si era sposata. Tuttavia, la decisione di Samanta di trasferirsi a Dubai per seguire il marito ha portato a una riflessione profonda sulla sua vita. In un’intervista, la ballerina ha confessato di sentirsi indebolita e poco interessante, lontana dai suoi obiettivi professionali. Questa crisi ha spinto Samanta a prendersi del tempo per riflettere e capire se fosse possibile ricomporre i pezzi della loro relazione.