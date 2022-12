"E' Natale finché vuoi", il brano dei Gemini omaggio all'Ucraina

Roma, 6 dic. (askanews) – Esce il 9 dicembre “È Natale finché vuoi”, il nuovo brano dei Gemini. La band, fresca di un importante secondo posto al Premio Mia Martini con il successo Sapore d’estate, lancia una canzone tutta a tinte natalizie, composta da Antonio, Andrea e Marco Sambalotti con la collaborazione del Maestro Alessandro Bellomaria.

Un emozionante inno di speranza che tocca il cuore e rispecchia l’entusiasmo e l’ottimismo, e che continua a rivelarsi un’ispirazione di fiducia nel futuro della musica e della società.

Un vero e proprio progetto che coinvolge anche i bambini polacchi e ucraini, a cui è dedicata la canzone in un momento così difficile.

Tra i poetici suoni delle campane e degli archi, caratteristici delle feste, ecco arrivare l’elettropop dei Gemini, che con le loro chitarre e la tastiera ancora una volta amano sorprendere, scoprendo nel Natale un significato capace di andare oltre le retoriche aspettative. Pensando al difficile momento che si vive in Ucraina, il gruppo conferma il suo spirito di solidarietà con una canzone dal testo e dalla composizione per nulla banali, capaci di regalare contemporaneità a ogni più antico valore.

A cantare con i Gemini, c’è il coro de Le dolci note di Roma, diretto dal Maestro Bellomaria: le parole di speranza, amore e generosità raccontate nella canzone, assumono così un significato ancora più prezioso grazie alle voci dei bambini. Sono loro a conoscere l’autentico spirito del Natale e a poterlo insegnare ai più grandi, che sembrano aver dimenticato il modo per viverlo.

Le dolci note, che in passato hanno già cantato con star internazionali come Lionel Richie, Anastacia, Dee Dee Bridgewater, Josè Feliciano e tanti altri, intonano il brano che parla esplicitamente di unità nella voglia di sognare e di credere che il Natale possa durare tutto l’anno.

Dipende tutto da noi: basta volerlo. Dopo l’inizio nostalgico, la canzone si riempie di gioia e allegria, proprio con le voci del coro che accompagnano il gruppo: “Mille luci colorate brillano nella notte intorno a noi, una musica che suona, Buon Natale a voi!”

Dichiara Antonio Sambalotti, leader dei Gemini: “Dopo aver visto le immagini scioccanti che arrivavano dall’Ucraina, volevamo dare un forte messaggio di speranza e di rinascita innanzitutto ai bambini che stanno vivendo la guerra o che, per altri motivi, sono protagonisti di momenti difficili che nessuno dovrebbe attraversare a Natale.

Speriamo di esserci riusciti, anche grazie al fondamentale aiuto del Maestro Bellomaria, che ha composto con noi questo brano, permettendoci di riscoprire il vero significato del Natale”.

Il videoclip, realizzato presso la Basilica di Sant’Antonio in Laterano all’interno dell’Università Pontificia Antononianum di Roma, vede protagonisti i Gemini che, con grande sinergia ed empatia, cantano insieme ai bambini de Le dolci note. Nel ruolo di direttrice di un quartetto di archi tutto al femminile, c’è la modella Romina Covino, prima Miss Ucraina vincitrice a Miss Blumare 2022, che regala internazionalità a questo brano che arriva anche oltre i nostri confini.

La canzone ha anche una sua versione polacca, cantata dal Maestro Andrea Lattari, molto noto in Polonia, con Anna Osmakovicz, Oleksandra Zhuravel, e il coro Wesole Nutki, intitolata Boze Narodzenie Jakie Chcesz.

Continua Antonio Sambalotti: “Quando abbiamo proposto il progetto ad Andrea Lattari, abbiamo incontrato subito il suo entusiasmo per poter sostenere una causa che vuole aiutare i bambini fuggiti dalla propria terra. La nostra maggiore soddisfazione è proprio quella di avere trovato la collaborazione di molte persone: questo ci ha dato conferma che c’è voglia di una vera ripartenza nel mondo, con pace e serenità. Ci ha dato speranza: ci ha fatto capire che questo brano coinvolge il sentimento di molti”.

È Natale finché vuoi, prodotta da Keep Hold per Starpoint, è disponibile su tutte le piattaforme dal 9 dicembre, con un videoclip che racconta anche il backstage del progetto. La canzone chiude un anno importante per i Gemini, reduci anche dalla partecipazione al programma di Raiuno, The Band.