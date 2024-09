È stato scoperto il corpo senza vita di un individuo maschile in una foresta nei dintorni di Carrara.

Un corpo in decomposizione è stato trovato in una foresta vicino al villaggio di Noceto, a Carrara. Scoperto da un giovane cercatore di funghi, il corpo era in un'area difficilmente accessibile e si ritiene sia rimasto lì per diversi giorni. La polizia e il Soccorso Alpino stanno indagando, mentre ulteriori test verranno effettuati per identificare il corpo, che potrebbe appartenere a una persona scomparsa.

Un corpo umano in decomposizione avanzata è stato scoperto a mezzogiorno in una foresta nei pressi del minuscolo villaggio di Noceto, a Carrara (Massa Carrara). Un giovane del luogo, impegnato in una ricerca di funghi, ha incappato nel cadavere. Il corpo è stato rintracciato in un’area difficile da raggiungere. Gli esami preliminari suggeriscono che il corpo sarebbe rimasto nell’area boschiva per vari giorni. Agenti di polizia e volontari del Soccorso Alpino sono accorsi sul luogo. Attualmente, l’indagine è in corso per valutare diverse teorie. Nel frattempo, il corpo è stato rimosso dalla foresta e saranno effettuati ulteriori test per stabilire se appartenga a una persona precedentemente segnalata come scomparsa.