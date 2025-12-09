Eccellenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche nei Risultati del Piano Nazionale Esiti

Nel panorama della sanità italiana, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha ottenuto risultati straordinari, giungendo al quarto anno consecutivo in cima alla classifica del Piano Nazionale Esiti (Pne) per il 2025. Questo riconoscimento è stato ufficializzato durante un evento a Roma, organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Il direttore generale dell’Aou, Armando Marco Gozzini, ha espresso gratitudine verso tutti i dipendenti, sottolineando come questo riconoscimento rappresenti un’importante motivazione per affrontare le sfide future.

I fatti

La posizione di prestigio assunta dall’Aou delle Marche è supportata da un’analisi dettagliata dei dati, che evidenziano miglioramenti significativi in tutte le otto aree cliniche esaminate dal Pne. Le valutazioni di Agenas collocano l’Aou in prima posizione tra le strutture pubbliche italiane per la qualità dei risultati delle cure. Questa eccellenza è frutto di un impegno costante e di un’attenzione particolare alla qualità del servizio offerto.

Indicatori di successo

Un aspetto distintivo del rapporto è rappresentato dalla TreeMap, una visualizzazione che analizza 30 indicatori differenti, relativi a specifici parametri di qualità nelle otto aree cliniche di riferimento. I dati indicano che l’Aou ha raggiunto performance elevate, confermando un trend di miglioramento continuo nel corso degli anni. Il 2025 segna, in particolare, un picco di prestazioni, rappresentando i risultati migliori degli ultimi quattro anni.

Focus sulle aree cliniche

Esaminando le singole aree cliniche, emerge un ulteriore progresso in diversi ambiti. I sei indicatori legati all’area Cardiovascolare mostrano un miglioramento rispetto ai periodi precedenti. Allo stesso modo, anche l’area Neurologica ha registrato risultati positivi, così come le aree Pneumologica, Chirurgia Generale e gli indicatori delle aree Ortopedia e Nefrologia. Gli standard di qualità sono rimasti elevati anche per le aree cliniche della Chirurgia Oncologica e dell’Osteomuscolare, nonché per l’area Gravidanza e parto.

Contributo del personale sanitario

Il successo dell’Aou delle Marche è in gran parte attribuibile al lavoro instancabile del personale sanitario e amministrativo. Grazie al loro impegno, l’azienda è riuscita a mantenere elevati standard di qualità, dimostrando che un approccio collaborativo e dedicato porta a risultati tangibili nel campo della salute pubblica. Ogni singolo professionista ha un ruolo fondamentale nel garantire un’assistenza sanitaria di alta qualità.

Le prospettive future

Guardando al futuro, Gozzini ha evidenziato come questo riconoscimento rappresenti una motivazione per affrontare le importanti sfide che si presenteranno nel 2026. L’Aou delle Marche si prepara a implementare nuove strategie e miglioramenti, continuando a lavorare per mantenere e superare gli standard già raggiunti. Il continuo monitoraggio dei risultati e l’adozione di best practices saranno fondamentali per garantire una sanità pubblica di eccellenza.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si conferma tra le migliori strutture sanitarie italiane, preparando un nuovo capitolo della sua storia, puntando sempre verso l’innovazione e la qualità delle cure.