Ecco le ultime formazioni annunciate per Ballando con le stelle: scopriamo i partner di danza dei Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi.

L'account Instagram di Ballando con le stelle ha rivelato i nuovi abbinamenti per la prossima stagione. I Cugini di Campagna balleranno con l'insegnante Rebecca Gabrielli, con chi hanno espresso un'ottima sinergia durante il primo incontro. Il duo Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen ha generato aspettative positive tra i fan del programma. Infine, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono incontrati per la prima volta in occasione delle prove. La nuova stagione andrà in onda a partire dal 28 settembre.

L’account Instagram ufficiale di Ballando con le stelle ha recentemente annunciato gli ultimi abbinamenti per la nuova stagione del reality show. I video postati sui social media mostrano il momento in cui I Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi incontrano i loro partner di danza. Ora tutto è pronto per i concorrenti che si preparano ad entrare in pista. Ci si chiede quali saranno le danze della prima puntata in onda il 28 settembre prossimo?

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

I Cugini di Campagna balleranno con l’insegnante di danza Rebecca Gabrielli, che hanno incontrato durante le prove. Il primo incontro tra i membri del gruppo e la loro maestra di danza è stato molto promettente. Gabrielli ha espresso la sua ammirazione per la gruppo, affermando: “E’ veramente un onore per me, siete meravigliosi e vi ho sempre seguito!”. La band italiana ha quindi cantato il ritornello della loro celebre canzone “Anima Mia”, che considerano un portafortuna. Ivano Michetti, membro del gruppo, ha aggiunto: “La cantiamo e andiamo a vincere”. Il pubblico è ansioso di vedere I Cugini di Campagna in pista, curioso di vedere come il gruppo si comporterà in pista.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Le aspettative per il duo formato da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen sono alte, e gli ammiratori di “Ballando” ne sono convinti. Dai commenti emerge una percezione positiva: qualcuno ha espresso l’opinione che sarà divertente lavorare con Massimiliano, poiché è molto competitivo, come rivelato da Milly Carlucci; altri sono felici che finalmente Veera abbia un partner che le permetterà di esibirsi al meglio e non l’ennesimo “vecchietto”. Il presentatore e la ballerina si sono salutati con un sorriso e una stretta di mano, e Veera ha pronunciato un caloroso “Benvenuto a casa mia”, riferendosi alla pista da ballo. Massimiliano ha ringraziato e domandato a Veera: “Il tuo nome si pronuncia con la ‘e’ aperta, giusto? Lo so perché ho trascorso due anni a Stoccolma”. Veera, infatti, è originaria della Svezia.

Nel frattempo, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono incontrati sulla pista da ballo, salutandosi con una dolce stretta di mano.