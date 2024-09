Ecco le ultime novità sulla Talpa: la data di lancio, le personalità di alto profilo che parteciperanno, e quali saranno i ruoli di Clizia Incorvaia e Diletta Leotta.

C'è grande entusiasmo per il ritorno de La Talpa in televisione. Paola Perego ha condotto questo reality per vari anni, ma ora si passa il testimone a Diletta Leotta, che è eccitata per questa nuova sfida. La rinnovazione non riguarda solo il cambio di conduttrice, ma anche l'introduzione di uno s...

C’è grande entusiasmo per il ritorno de La Talpa in televisione. Paola Perego ha condotto questo reality per vari anni, ma ora si passa il testimone a Diletta Leotta, che è eccitata per questa nuova sfida. La rinnovazione non riguarda solo il cambio di conduttrice, ma anche l’introduzione di uno studio nuovo di zecca e una location segreta, un cast che deve ancora essere annunciato ufficialmente e molteplici sorprese lungo il percorso. Come ha anticipato Pier Silvio Berlusconi riguardo la nuova edizione de La Talpa, «Dimentichiamo tutto ciò che abbiamo precedentemente visto».